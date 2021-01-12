 

В Киргизии прошёл фестиваль насвайной скульптуры

12.01.2021, 19:11, Разное
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Министерство культуры Киргизии провело фестиваль насвайного ваяния и изобразительного искусства.

Помимо киргизов, в нём приняли участие гости из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

На фестивале среди различных возрастных групп проводился конкурс на лучшее произведение. В соревновании приняли участие как новички, так и профессиональные насвайные скульпторы и художники.

Лучшей скульптурой был выбран бюст бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он был выкуплен с аукциона молодёжной патриотической организацией Нур-султ-югент, которая преподнесёт его Елбасы в качестве подарка. Другими победителями стали фигурки дворников, строителей и дорожных рабочих и написанные насвайно-кизячной акварелью живописные среднеазиатские пейзажи.

Помимо участия в конкурсах, гости фестиваля получили возможность продегустировать насвайные чебуреки, мороженое и прочие лакомства, а также приобрести уникальные поделки народных умельцев: насвайные бусы, чётки, шахматы и нарды, различные украшения, модели автомобилей и детские игрушки из насвая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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