В Рыбинске пройдут всероссийские соревнования по биатлону

12.01.2021, 16:37, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

С 18 января Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону в Демино будет принимать всероссийские соревнования по биатлону.

Более двухсот спортсменов из 20 регионов России будут бороться за право включения в юниорскую биатлонную сборную страны на первенство мира.

Третья декада января пройдёт в Рыбинске под знаком биатлона. В Демино состоится полноценная программа биатлонных гонок: спринт, классическая гонка с раздельным стартом, масс-старт и четыре эстафеты: смешенная, сингл-эстафета, две классические.

В Рыбинск приедут представители более 20 традиционно лыжных регионов: из Москвы, Подмосковья, Санкт- Петербурга, Поволжья, Сибири, Урала. Возраст участников – 19-21 год.

Юниорская сборная в количестве 10 человек уже приехала в Демино и начала тренировки. Несмотря на юность участников, в команде уже есть свои звезды – Михаил Первушин, Алексей Ковалев и Амина Иванова. Они уже знакомы с деминскими трассами по летним биатлонным гонкам.

– Первый соревновательный день – 20 января, последний – 31 января. Биатлонные гонки будут открыты для зрителей. По условиям проведения соревнований допускается 30% заполнение трибуны. С учётом того, что основные старты будут проходить в будние дни и в рабочее время, это требование по количеству зрителей будет выдержано, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

20 января – гонка на 12, 5 км, начало в 11 часов

21 января – гонка на 15 км, начало в 11 часов

22 января – спринт 7,5 км, начало в 11 часов

23 января – спринт 10 км, начало в 11 часов

24 января – эстафета смешенная (2ж х 6 км + 2м х 7, 5), начало в 11 часов

24 января – эстафета смешенная (1ж х 6 км + 1м х 7, 5), начало в 13 часов

28 января – спринт 7, 5 км, начало в 11 часов,

28 января – спринт 10 км, начало в 13 часов,

30 января – масс-старт большой 12 км, начало в 11 часов

30 января – масс-старт большой 9 км, начало в 13 часов

31 января – эстафета смешенная (2ж х 6 км + 2м х 7, 5), начало в 11 часов

31 января – эстафета смешенная (1ж х 6 км + 1м х 7, 5), начало в 13 часов

Пресс-служба администрации города Рыбинска