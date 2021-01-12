 

Реальный папа: в Сети появилось редкое фото Константина Хабенского и его 13-летнего сына Ивана

12.01.2021, 16:28, Разное
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Вчера, 11 января, Константину Хабенскому исполнилось 49 лет. Актер получил немало поздравлений от близких и друзей, в числе которых была и его бывшая теща Инна Федосеева. Мать первой супруги актера, Анастасии, опубликовала редкий снимок Константина и его 13-летнего сына Ивана, который в данный момент проживает с бабушкой в Барселоне.

Иван и Константин ХабенскиеЖизнь убедила, что слова говорят сами за себя и никогда за нас. Когда хочется так много сказать тому, кого любишь — просто выключаешь звук и даешь исключительную возможность — почувствовать. С твоим днем тебя, дорогой дружище и реальный папа хорошего мальчика. Любим тебя!- подписала Инна снимок, на котором Хабенский нежно обнимает Ивана. Напомним, первая жена Константина ушла из жизни в возрасте 33 лет: после годичного лечения в Лос-Анджелесе, Анастасия умерла от опухоли головного мозга. Это случилось в декабре 2008 года, когда ее сыну был 1 год.

Анастасия и Константин ХабенскиеИван и Константин ХабенскиеВо второй раз Хабенский женился летом 2013 года на актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ольге Литвиновой. Летом 2016 года Литвинова родила Хабенскому их первую дочь Александру. Пополнение в семье актеров случилось снова 1 февраля 2019-го. Ранее Хабенский признавался, что у него есть комплекс: он страдает от того, что недостаточно внимания уделяет детям. Почти все время “съедает” работа и благотворительность. “Но я думаю об этом и пытаюсь уравновесить”, – ответил актер.

Ольга Литвинова и Константин ХабенскийКонстантин Хабенский с дочками



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