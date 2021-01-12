Люк Эванс подтвердил расставание с бойфрендом Рафаэлем Оларрой

12.01.2021, 13:46, Разное

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Слухи о том, что Люк Эванс расстался с бойфрендом Рафой Оларрой, ходили еще в октябре прошлого года: тогда влюбленные отписались друг от друга в соцсетях, но официально о своем разрыве не сообщили. Первым это сделал 41-летний актер, дав откровенное интервью газете The Times.

Рафа Оларра и Люк Эванс

Так оно и есть,- рассказал Эванс о разрыве, не назвав причину их разлада. Несмотря на холостяцкий статус, Люк, который в данный момент продвигает новый сериал со своим участием “Убийства в Пембрукшире”, всерьез думает о том, чтобы стать отцом:

Я думал об этом много раз, и по мере того, как я становлюсь старше, понимаю, что пора уже сделать это. Я не хочу быть престарелым отцом… но я хочу стать отцом в принципе. Большое счастье – поделиться своим опытом и воспитать сильного, открытого, доброго человека, который может войти в этот мир и сделать что-то хорошее.

Рафа Оларра и Люк Эванс

Рафа Оларра живет в Майами и является арт-директором Faena – сети роскошных отелей, расположенных в Майами-Бич и Буэнос-Айресе. До переезда в Америку уроженец Аргентины учился в Мадриде. Пара начала встречаться летом 2019 года и официально обнародовала свои отношения в социальных сетях в феврале 2020-го. Как сообщает Just Jared, Эванс и Оларра первые несколько месяцев после начала пандемии коронавируса провели вместе во Флориде. Затем летом они отправились в Англию и Испанию, после чего – в Австралию, где Люк снимается в сериале “Девять идеальных незнакомцев” с Николь Кидман. Что послужило причиной расставания пары, неизвестно. Оларра от комментариев отказался.

Рафа Оларра и Люк ЭвансКликните на фото для просмотра галереи