По многочисленным просьбам МВД увеличит толщину полицейских дубинок

12.01.2021, 11:51, Разное

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Толщина резиновых дубинок для сотрудников правоохранительных органов будет увеличена уже в этом году.

Это следует из новой редакции Федерального закона «О полиции». Документ предусматривает и другие изменения в конструкции, например, круглое навершие и маленькие округлые выпуклости на рукояти позволят оружию не скользить в руке.

Пока усовершенствованные дубинки будут выданы сотрудникам правоохранительных органов только в Москве и Московской области, но с третьего квартала 2021 года планируется начать их внедрение и в других регионах страны.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул важность взаимодействия рядовых сотрудников с руководством в рамках проекта «Дружба по службе»:

– Изменения назревали давно. Нам регулярно поступали просьбы об этом. Я думаю, дело в том, что заядлые правонарушители уже привыкли к старым дубинкам. Их ими не напугать. Надеемся, что увеличение толщины отрезвит тех, кто собирается пойти по кривой дорожке.

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