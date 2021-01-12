 

Сара Джессика Паркер прокомментировала слухи о вражде с Ким Кэтролл и ее отсутствие в продолжении “Секса в большом городе”

12.01.2021, 10:10, Разное
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Уже с уверенностью можно говорить, что новый год удачно начался для поклонников популярного сериала “Секс в большом городе”: вчера Сара Джессика Паркер представила первый тизер продолжения шоу. Как сообщает Variety, новые серии будут сняты с тремя из четырех актрис, сыгравших главные роли в оригинальной версии, – Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл, исполнившая яркую роль Саманты Джонс, осталась не у дел. В комментариях к посту Паркер ее подписчики указали вражду между актрисами как возможную причину отстранения Ким от проекта, на это Паркер ответила:

Нет. Я не отношусь к ней негативно. Я никогда такого не говорила и не скажу. Саманта просто не является частью этой истории. Но она всегда останется частью нас. Не важно, где мы или что мы делаем.

Кадр из фильма “Секс в большом городе”

На комментарии других пользователей о том, что они будут скучать по героине Ким Кэтролл, Сара Джессика написала:

Мы также будем скучать. Очень ее любим. 

Кадр из фильма “Секс в большом городе”

Отметим, однако, что замечания о вражде – не слухи: о ней достаточно откровенно несколько лет назад рассказывала сама Ким Кэтролл. Все началось с заявлений Сары Джессики в интервью 2017 года, что третья часть “Секса” не выйдет на большие экраны из-за “неадекватных требований” к Warner Bros. Кэттролл. Ким молчать долго не стала и также в интервью ответила на обвинения коллеги:

За последний год в прессе появилось обо мне столько негативной информации. И это исходит, в первую очередь, от Сары Джессики Паркер, которая могла бы и, более того, должна была быть ко мне добрее. Я не понимаю, почему она так ко мне настроена.

Однако, несмотря на весь негатив, Кэтролл тогда не исключала примирения с Паркер.

Между нами существует настоящая привязанность. Я не чувствую себя жертвой, я чувствую, что пережила роль Саманты. Безусловно, это дало мне фантастическую профессиональную платформу. Я никогда не просила денег, я никогда не просила каких-либо проектов от киностудии Warner Bros.

Кадр из фильма “Секс в большом городе”

Однако уже в 2018 году стало понятно, что примирения не будет и быть не может. Тогда в семью Ким Кэтролл пришла трагедия – умер ее брат. Сара Джессика оставила невинный, на первый взгляд, комментарий в соцсети, выразив соболезнования коллеге. Но в ответ получила резкую критику своих действий. Ким – также публично, в Instagram – опубликовала пост, в котором сообщила, что не нуждается в соболезнованиях лицемерной и лживой Паркер.

Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке в это трагическое время… Моя мама сегодня спросила: “Когда эта лицемерка оставит тебя в покое?” Твои постоянные напоминания о себе – болезненное напоминание о том, какой жестокой ты была и продолжаешь оставаться. Позволь мне пояснить, если до сих пор не понятно. Ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу это, чтобы сказать в последний раз. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки, – написала Кэтролл в социальной сети.

Подробнее почитать о конфликте двух актрис можно в нашем материале – “Вражда в большом городе: почему поссорились Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер”.

Ким Кэтролл, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер



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