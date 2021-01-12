«Глазоньки узковаты, но цвет кожи белый»: Байден исключил японцев из списка угнетенных

12.01.2021, 9:11, Разное

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Победитель президентских выборов в США Джозеф Байден исключил японцев из списка угнетенных. После принятия нового закона в Конгрессе они не смогут получать медицинскую страховку и заниматься малым бизнесом.

«Нам долго пришлось думать над «японским вопросом», в итоге мы собрали комиссию которая решала, можно ли давать привилегии этой группе людей. Однажды я случайно наткнулся на экранизацию романа «Человек в высоком замке», увидев только кисти одного из персонажей, я был уверен что это какой-то белый парень, я чуть с кресла не упал, когда мне показали японского императора, считаю, что эти люди и так были привилегированными всю жизнь из-за своего оттенка кожи, пусть право на лечение или собственный бизнес получит какой-нибудь переехавший в Америку кубинец или афроамериканец, но не эти бледные люди», – пояснил свою инициативу новоизбранный президент США.

Байден заверил сторонников, что принимает грязевые ванны каждый день и наносит автозагар два раза неделю, но «отмыться» от позорной белизны кожи ему еще не удалось.

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