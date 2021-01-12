Уходящие на тот свет все слышат даже после того, как их сердце остановилось

12.01.2021, 6:03, Разное

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Научный факт: люди, уже впавшие в предсмертное небытие, слышат прощальные слова родных и близких.

Слух – это, похоже, последнее, с чем расстаются умирающие. Ведь они продолжают слышать до последнего вздоха, до последнего удара сердца, а может быть, и еще какое-то время.

– Родным и близким есть смысл оставаться с уходящими на тот свет до последнего мгновения – что-то говорить им, прощаться, – полагает Элизабет Блудон (Elizabeth Blundon) из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia), руководившая исследованиями, в ходе которых и были получены сенсационные данные.

Неврологи экспериментировали с безнадежно больными, но отзывчивыми пациентами хосписов. Набирали их из числа тех , которые прекрасно понимали: задержаться подольше на этом свете уже никак не получится. А раз так, то можно чуть развлечься напоследок. Требовалось от несчастных немного: умирать в шапочке с электродами. Что они и делали.

Смертникам, еще находившимся в сознании, ученые заводили музыку, меняя ее тон. Электроды фиксировали, как реагирует на это мозг. А он реагировал определенным образом. Что свидетельствовало о том, что аудио восприятие работает.

Ту же «музыкальную программу» транслировали тем же пациентам чуть позднее, когда они уже находились при смерти – в бессознательном состоянии и без видимых признаков жизни. Реакция их мозга «до» и «после» мало, чем отличалась. Кривые его активности почти совпадали. Вплоть до самой смерти. Из чего ученые и сделали вывод о том, что умирающие слышат всё до последнего момента. И скорее всего понимают, что им говорят.

Об экспериментах сообщила газета The Times, сославшись на отчет, который Блудон и ее коллеги опубликовали в журнале Nature.

Следующая цель исследователей определить, как долго сохраняется способность осязать. Вполне может статься, что умирающие не только всё слышат, но ощущают прикосновения. Например, чувствуют, что их держат за руку.

Мозг умершего на какое-то время оживает

Немецкие и американские неврологи из Центра изучения инсульта в Берлине (Center for Stroke Research Berlin) и Медицинского колледжа университета Цинциннати (University of Cincinnati College of Medicine) зафиксировали весьма сильные электрические импульсы в мозгу уже умерших пациентов. Импульсы возникали уже после того, как люди перестали дышать, их сердца остановились, давление упало и кровь не снабжала клетки кислородом.

Распространяющаяся депрессия (spreading depression) — так назвали исследователи столь удивительный, если не сказать, мистический феномен, который, как выяснилось, сопровождает каждую смерть.