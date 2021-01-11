 

Учителя из глубинки могут восполнить дефицит дворников в Москве

11.01.2021, 20:11, Разное
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Из-за массового оттока мигрантов столица России столкнулась с нехваткой дворников. Городские власти надеются, что учителя из глубинки заполнят освободившиеся дворницкие вакансии.

В мэрии Москвы считают, что педагогов из провинции могут заинтересовать не только хорошие столичные зарплаты, но и лучшие условия труда.

– Мы готовы платить молодым учителям 20-30 тысяч рублей в месяц. Завучам же предлагаем должность старшего по району с окладом 50-60 тысяч рублей. Это в 2-3 раза больше учительских зарплат во многих регионах России. К тому же работать нужно будет на свежем воздухе, а не в душных классах. Это всегда было полезнее для здоровья. А в условиях пандемии еще и уменьшит вероятность заражения коронавирусом, – заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Николай Семенцов, проживающий в Алтайском крае, одним из первым откликнулся на предложение столичных властей:

– Два года назад я закончил пединститут в Барнауле. Работая учителем английского языка, зарабатывал 12-15 тысяч рублей в месяц. После уроков занимался уборкой классов, параллельно подрабатывая сторожем. Школа помогла мне накопить ценный опыт, необходимый для работы дворником в столице. Ну и квалификацию в Москве я тоже не потеряю. Педагогическое образование помогает в общении с жильцами нашего района. Да и English использую при чтении надписей на заборах. Иногда там ошибки исправляю: часто используют past indefinite вместо past perfect.

По словам Николая, переезд в столицу стал для него важным шагом в профессиональном развитии: во второй половине он занимается доставкой еды и распространением рекламы. По оценкам мэрии Москвы, только в одном Алтайском крае более двадцати молодых учителей в ближайшее время планируют сменить квалификацию и заняться уборков московских дворов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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