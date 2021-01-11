 

Европарламентарии посоветовали Дональду Туску сменить имя

11.01.2021, 18:51, Разное
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Лидеру Европейской народной партии и экс-председателю Европейского совета коллеги-парламентарии посоветовали взять другое имя, чтобы не ассоциироваться с президентом США Дональдом Трампом, аналогии с которым могут негативно сказаться на стоимости акций Европарламента.

Соответствующая резолюция была принята депутатами большинством голосов.

– Я знаю Дональда Туска как ответственного политика. Уверен, его уважают и в Варшаве, и в Брюсселе, но сегодня произошли тектонические перемены. Перед нами стоят новые вызовы, поэтому главе крупнейшей партии ЕС просто необходимо избежать ассоциаций с преступником Трампом. Я думаю, мистер Туск, вы сами понимаете ответственность, наложенную на вас, и, надеюсь, примете решение, которое не будет бросать тень на Европарламент и Европейскую народную партию, – сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Сам Дональд Туск заверил коллег, что понимает всю ответственность и готов ради своей успешной карьеры изменить своё имя на одно из других польских имен: Джон, Майкл, Колин или Хиллари. Если лидер Европейской народной партии не успеет сменить имя и сделать в течение 10 дней новые документы, ему придётся покинуть свою должность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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