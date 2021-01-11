 

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась новыми снимками с помолвки

11.01.2021, 16:10, Разное
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23-летняя дочь Романа Абрамовича Софья начала год как нельзя лучше: девушка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, имя которого держит в секрете. Вчера новоиспеченная невеста поделилась новым снимком с помолвки, сделанном на пляже острова Сен-Бартелеми.

Софья Абрамович с женихом01/01/21 – новая глава,- подписала Софья снимок, где позирует в обнимку с женихом на фоне моря, гор и цветов, которыми был усыпан пляж. Ранее она показывала и другие фото – например, когда ее возлюбленный вставал перед ней на одно колено, а также фото своего помолвочного кольца с крупным камнем.

Вечер, который я не забуду никогда. Какое прекрасное начало года.

Софья Абрамович с женихом

Одобрил ли будущую свадьбу дочери ее отец, а также знаком ли он лично с ее женихом, неизвестно. Софья – третий ребенок Романа от брака с Ириной Абрамович. В 2018 году она окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета по специальности менеджмент и маркетинг. Она проживает в Англии с 2003 года. Девушка профессионально занимается конным спортом и часто выигрывает призовые места, выступая на соревнованиях в Лондоне и Монте-Карло.

Софья Абрамович с женихом



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