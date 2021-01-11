Встреча с жуткой женщиной без зубов и с огромными глазами. Это была инопланетянка?

11.01.2021, 16:31, Разное

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Во время поездки в парке на велосипеде муж исследовательницы паранормальных явлений столкнулся со странной женщиной, похожей на замаскированную под человека инопланетянку. У нее был тонкий и очень широкий рот, в котором не было видно ни одного зуба.

Исследовательница паранормальных явлений Дениз Стоунер является другом американского уфолога Ника Редферна и от нее он узнал о странном случае, который произошел с мужем Стоунер в 2018 году.

Это случилось в июне месяце, когда муж Стоунер (его имя не называется) отправился покататься на велосипеде в местном парке вокруг озера.

"Мой муж регулярно катается по этому маршруту и хорошо его знает. Он начинает от бассейна и паркового комплекса, потом проезжает по тропе, а затем входит в зону, где расположен мемориал ветеринарам и далее едет вокруг озера по тому участку, на котором ранее стояла часть военной базы – сейчас там новое здание.

В тот день, когда он выехал на тропу, он увидел там женщину с детской прогулочной коляской. Верх коляски был опущен и он не видел ребенка. У женщины на лице были солнцезащитные очки, которые казались слишком большими для ее головы, а сама она выглядела очень худой, при этом была ростом выше 180 см.

Когда мой муж проехал мимо нее на велосипеде, она улыбнулась ему. Далее он проехал примерно половину тропы, как вдруг снова увидел впереди себя на тропе эту же женщину. Сначала он подумал, что может быть она каким-то образом срезала путь, но потом понял, что она могла это сделать лишь каким-то образом обогнав его на самой тропе.

Эта женщина снова улыбнулась ему и теперь он подумал, что ее улыбка выглядела очень странной, она была слишком растянутой и тонкой. Но даже тогда мой муж не испытал чувства дискомфорта, его в целом очень мало что пугает, он просто подумал, что это женщина просто странный человек.

Потом он понял, что для того, чтобы так быстро обогнать его, этой женщине надо было бы бежать с коляской со скоростью 26 миль в час, потому что он ехал на своем велосипеде со скоростью 12 миль в час. Лишь тогда он ощутил смутное беспокойство и сильно замедлил свою скорость.

Когда он подъехал к женщине совсем близко, то она сняла свои большие солнечные очки и муж увидел ее огромные черные глаза, которые были как минимум раза в четыре больше человеческих глаз.

Когда эта женщина снова улыбнулась, он наконец увидел, что на ее лице нос не настоящий, а в слишком длинном и тонком рту вообще не видно зубов. Там была лишь темная щель.

Странная женщина пристально смотрела на него, а он проехал мимо нее и поехал дальше, ощущая как волосы на его руках встали дыбом от страха. Добравшись до конца тропы, он наконец обернулся назад, чтобы посмотреть на женщину и нигде не увидел ее. И даже тогда он все еще был сильно напуган".