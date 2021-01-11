 

Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию из-за Елизаветы II

11.01.2021, 15:16, Разное
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С момента “Мегзита” прошел год, и большую его часть Меган Маркл и принц Гарри провели вдали от королевской семьи – на другом континенте, не участвуя ни в одном ее официальном мероприятии. Но в этом году сценарий поведения пары планирует поменяться: источники издания The Sunday Times сообщили, что в начале июня Гарри и Меган приедут в Лондон, чтобы присоединиться к членам британской королевской семьи на торжественном параде Trooping the Colour.

Как известно, каждый год он проводится по случаю дня рождения Ее Величества. По традиции Елизавета II отмечает свой день дважды – 21 апреля, когда она появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в столице как раз и проходит этот самый парад. В 2020-м королева впервые была вынуждена пропустить это мероприятие: из-за введенного в Великобритании карантина все массовые мероприятия были отменены, но в честь Елизаветы II все же прошел марш и сыграл оркестр. В этом же году планы более оптимистичные, и, по данным СМИ, Ее Величество уже направила приглашение внуку и его супруге. Пропустить 95-летие бабушки Гарри вряд ли захочет.

Королевская семья Великобритании на параде Trooping the Colour, 2018 год

Еще один веский повод приехать в Великобританию в июне – день рождения дедушки Гарри, принца Филиппа. 10 июня, за два дня до парада, ему исполнится 100 лет! Если герцог и герцогиня Сассекские действительно примут приглашение, это будет их первое появление в свете в составе королевской семьи с 9 марта прошлого года, когда они побывали на службе в Вестминстерском аббатстве.  

Принц Гарри, графиня Софи, Меган Маркл, принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Чарльз в Вестминстерском аббатстве, март 2020



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