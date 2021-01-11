Disney переименует Дональда Дака в Джозефа

11.01.2021, 14:51, Разное

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Компания Disney, по многочисленным письмам детей, поступившим на свою страницу в Facebook, решила переименовать одного из своих самых популярных персонажей – Дональда Дака (Donald Duck) в Джозефа.

– Уважаемый Disney, я глубоко оскорблена событиями, произошедшими в Вашингтоне, когда группа бандитов зашла в Капитолий и изнасиловала американскую демократию. Мне печально, что одного из моих любимых героев – Дональда Дака будут ассоциировать с преступником. Давайте лучше дадим этому персонажу имя Джозеф. Оно очень красивое и вселяет надежду на будущее, – написала 8-летняя Нэнси из Балтимора.

– Раньше мы были более консервативны в своих взглядах, но теперь это в прошлом, многие зрители начали жаловаться что имя персонажа, ассоциируется у них с негативом в связи с политической ситуацией в стране, никто не захотел бы видеть персонажа с именем Адольф, Пол Пот или Владимир, и я их прекрасно понимаю, я лично заблокировал подписку на Disney+ Дональду Трампу, и с нетерпением жду его импичмента, – прокомментировал ситуацию председатель совета директоров The Walt Disney Company Роберт Айгер.

В течение ближайшего года киностудия планирует переозвучить все мультфильмы, где упоминается Дональд Дак.

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