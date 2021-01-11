Скандалы: Рыболовлев порыбачит на собственном острове

11.01.2021, 14:24, Разное

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Власти Греции одобрили российскому олигарху создание VIP-курорта на Скорпиосе стоимостью €165 млн

В конце декабря 2020 года власти Греции одобрили строительство частного курорта на острове Скорпиос, который принадлежит дочери миллиардера Дмитрия Рыболовлева F 17 Екатерине. Об этом сообщает Greek Reporter. Инвестиционный план под названием «Строительство и эксплуатация элитного туристического объекта VIP Exclusive Club на острове Скорпиоc» подписали министры окружающей среды и энергетики, судоходства и островной политики, туризма, а также заместитель министра развития и инвестиций, передает издание Keep Talking Greece.

Согласованный план предусматривает создание пятизвездочного отеля площадью 9420 кв. м, бассейнов, искусственного озера, вертолетной площадки, разветвленной сети дорог, птицефабрики, фермы, конюшни, виноградника и фруктовых садов. Кроме того, будут отремонтированы дома на восточной и южной сторонах острова, в которых жил бывший владелец острова магнат Аристотель Онассис. Порт Скорпиоса будет значительно расширен и модернизирован, чтобы он мог принимать больше судов.

Стоимость реализации проекта оценивается в €165 млн, ожидается, что он будет завершен летом 2024 года.

Дмитрий Рыболовлев приобрел остров в 2013 году у Афины Онассис, наследницы Аристотеля Онассиса, за $120 млн. Формально покупателем назывался не сам Рыболовлев, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери.

Тимур Батыров