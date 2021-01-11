 

“Секс в большом городе” возвращается: Сара Джессика Паркер и другие представили первый тизер

11.01.2021, 11:27, Разное
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На стриминговом сервисе HBO Max выйдет продолжение сериала “Секс в большом городе”. Как сообщает Variety, новые серии будут сняты с тремя из четырех актрис, сыгравших главные роли в оригинальной версии, – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис.

Кадр из “Секса в большом городе”От участия отказалась лишь Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты. Свое решение оставить образ Саманты в прошлом Кэтролл озвучила еще в 2019 году, после чего поклонники проекта буквально затравили актрису. Она призналась, что “любила сериал”, но поняла, что с ним “пора заканчивать”.

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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, в свою очередь, представили первый тизер продолжения сериала. Он состоит из кадров Нью-Йорка, где и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That (“История продолжается…”). Известно, что новые серии будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды, но уже как жительниц Манхэттена в возрасте 50 лет. Проект будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся весной 2021 года.

Кадр из “Секса в большом городе”



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