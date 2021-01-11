 

Чай с сюрпризом и никакой стрельбы: как Кейт Миддлтон отпраздновала день рождения

11.01.2021, 10:46, Разное
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Вчера Кейт Миддлтон отметила свой день рождения, и выпал он на очередную волну локдауна в Великобритании. От шумного торжества герцогине пришлось отказаться, хотя ранее она организовывала праздники с участием друзей и близких, главным развлечением которых становилась стрельба. В этом же году все прошло в лучших карантинных традициях – в кругу семьи, но не без сюрпризов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьмиКак сообщают британские СМИ, в этот день принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи были заняты подготовкой чаепития в поместье Анмер-холл в Норфолке, которое стало для Кэтрин сюрпризом. Из-за карантина, объявленного Борисом Джонсоном, другие члены королевской семьи не были приглашены, но направили поздравления дистанционно – в том числе, с помощью публикаций в соцсетях. Например, Букингемский дворец поздравил Кэтрин снимком, на котором она позирует вместе с королевой Елизаветой II на выставке цветов в Челси в 2019 году.

Желаем герцогине Кембриджской самого счастливого дня рождения!

– говорится в сообщении дворца. Несмотря на ожидания поклонников, которые надеялись на публикацию нового портрета герцогини, Кэтрин в этом году на своей странице в Instagram показала другой снимок, сделанный во время недавнего тура по Британии. На нем она позирует в перчатках и маске и вместе с благодарностями за поздравления адресует слова поддержки работникам передовой – тем, кто помогает другим в разгар пандемии.

Кейт МиддлтонКоролева Елизавета II и Кейт Миддлтон



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