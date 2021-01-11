Ученые обнаружили лечебные свойства у золота

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11.01.2021, 9:34, Разное
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Соответствующее исследование провели ученые из испанского университета URV. Оказалось, что наночастицы способны деформировать стенки клетки, сообщает Wiley Online Library.

Инертные наночастицы, содержащиеся в золоте, способны убивать болезнетворные бактерии. Таким образом, драгоценный металл может обладать уникальными свойствами в борьбе с вредными микроорганизмами.

В лаборатории синтезировали наночастицы, которые оказались в восемь раз тоньше волоса. Оказалось, что в присутствии таких частиц бактерии деформируются, поскольку их клеточная стенка не смогла справиться с “напором” наночастиц.

Пока непонятно, можно ли каким-либо образом использовать золото для профилактики заболеваний, поскольку это исключительно дорогой металл.

Напомним, ранее ученые выяснили, что имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания. До этого было известно, что он обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.



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