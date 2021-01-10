 

«Аэрофлот» сделает женщин-пилотов пилотками

10.01.2021, 19:31, Разное
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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» присоединился к кампании по расширению списка разрешённых для женщин профессий и активному внедрению феминитивов.

В качестве приоритетной меры авиакомпания переоформит всех работающих в штате женщин-пилотов и сделает их пилотками.

– Пришло время раз и навсегда покончить с мизогинией и любой дискриминацией женщин. «Аэрофлот» с гордостью называет своих сотрудниц за штурвалом пилотками. Соответствующая запись появится и в их трудовой книжке. Вдобавок у нас будут всячески пресекаться всевозможные уничижения и глупые шутки в эту сторону. За такое предусмотрены дисциплинарные взыскания и даже увольнения, – рассказал представитель пресс-службы «Аэрофлота» Елисей Гладковский.

Представительницы лингвистического сообщества поддержали инициативу авиакомпании и призвали следовать ей других работодателей.

– На то нам мозг и знание языка, чтобы отличать, где ключ – дверной, где – с водой, а где – музыкальный. Для женщин открылась новая профессия, поэтому и слово «пилотка» приобрело новое значение. К тому же, старого головного убора уже давно нет, вполне вероятно, полностью вытеснит старое. Обычное дело для языка. Предлагаем вводить феминитивы и в других профессиях: на заводах могут работать инженерки, управлять транспортными средствами водительки, а лечить врачихи, – пояснила эксперт по вопросам гендерной лингвистики Алевтина Поршина.

Также в «Аэрофлоте» сообщили, что решили отказаться от пилоток на голове стюардесс и разместили на официальных страницах опрос для подписчиков «Чем заменить пилотку».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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