Доказательства существования инопланетян могут быть в наших генах

10.01.2021, 19:29, Разное

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Ученые выдвигают гипотезу, что в генетическом коде человека могут находиться признаки разумных инопланетян.

Д-р Владимир Щербак, математик из Казахского национального университета Казахстана им. Аль-Фараби, и Максим А. Макуков, астробиолог Казахстанского астрофизического института им. Фесенкова, недавно опубликовали статью под названием «Вау! сигнал «земного генетического кода» в планетологическом журнале Икар.

Это название ссылается на знаменитый неопознанный радиосигнал, обнаруженный учеными SETI (поиск внеземного разума) в 1977 году. Но вместо того, чтобы слушать внеземные радиопередачи, эти ученые рассматривали возможность биологического SETI.

Видя, что особенности генетического кода человека не поддаются естественному объяснению, команда исследователей рассмотрела возможность наличия в коде интеллектуального встроенного сигнала.

И, как объясняет Discovery News, исследователи полагают, что «схема имеет гораздо большую долговечность и вероятность обнаружения инопланетян, чем временная внеземная радиопередача».

В аннотации статьи говорится:

«Неоднократно предлагалось расширить возможности SETI, и одной из предлагаемых альтернатив радио являются биологические среды. Геномная ДНК уже используется на Земле для хранения небиологической информации. Генетический код хоть и меньше по емкости, но более устойчив к помехам.

«Код представляет собой гибкое отображение между кодонами и аминокислотами, и эта гибкость позволяет искусственно изменять код. Но после исправления код может оставаться неизменным в космологическом масштабе времени; Фактически, это самая прочная конструкция из известных.

Следовательно, он представляет собой исключительно надежное хранилище интеллектуальной подписи, если она соответствует биологическим и термодинамическим требованиям.

Поскольку реальный сценарий происхождения земной жизни еще далек от завершения, нельзя исключать предположение, что она могла быть засеяна преднамеренно. Статистически сильный подобный разуму «сигнал» в генетическом коде является затем проверяемым следствием такого сценария».

Эти ученые утверждают, что генетический код, похоже, был «изобретен за пределами Солнечной системы уже несколько миллиардов лет назад». Discovery News указывает, что это представление поддерживает идею панспермии — жизнь на Земле была засеяна жизнью, которая возникла где-то в другом месте Вселенной.

Изучая возможности биологического SETI, эти исследователи рассматривают типично религиозное понятие разумного замысла, но с внеземной научной точки зрения.