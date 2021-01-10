Найдены оригинальные рукописи «Трудно быть Богом» и «Улитки на склоне» братьев Стругацких на украинском языке

10.01.2021, 16:11, Разное

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В подвале подмосковной дачи, принадлежавшей Аркадию Натановичу Стругацкому, одному из известных советских братьев-писателей Стругацких, были найдены рукописные черновики «Трудно быть Богом» и «Улитки на склоне», написанные фантастами на украинском языке.

Экспертиза уже подтвердила подлинность записей, а также дала предварительное заключение о том, что сделаны они были задолго до издания первых тиражей на русском языке.

По заявлению известного украинского литературоведа, члена Украинской академии гуманитарных наук, профессора кафедры украинской литературы Киевского государственного университета им. Шевченко доктора филологических наук Льва Гинзбурга находка оригиналов произведений на украинском языке «не являются сенсацией» и объясняются и тем, что Борис и Аркадий Стругацкие являлись украинцами.

– Их отец, Натан Залманович Стругацкий, был этническим украинцем, рождённым в Черниговской губернии, а их мать прекрасно владела украинским языком. Несмотря на жизнь в России, это была типичная украиноязычная семья, что, в общей сложности и повлияло на мышление и творчество Аркадия с Борисом, которые также хорошо говорили на украинском, думали на нём и писали свои первые наработки будущих произведений. Поэтому можно смело и без зазрения совести говорить, что Стругацкие – украинские писатели, – объяснил профессор Лев Гинзбург.

Также филолог и литературовед объяснил, почему фантасты издавались на русском языке.

– Такое время, понимаете ли, что писать на любом языке, кроме русского, было категорически нежелательно. Какой оккупант будет поддерживать самодеятельность оккупированных народов? Нет, запрета на украинский язык не было, но издаваться по всему Союзу им бы просто не дали, максимум – это небольшой тираж в УССР, – добавил он.