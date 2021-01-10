20th Century Fox при помощи спецэффектов удалит Дональда Трампа из фильма «Один дома 2»

10.01.2021, 14:31, Разное

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Студия 20th Century Studios заявила о намерениях выпуска цифрового ремастера своих культовых рождественских фильмов «Один дома» и «Один дома 2».

По заявлениям Fox, фильмы будут перемонтированы в 4K разрешении с использованием технологии апскейла изображения и будут выглядеть, как снятые на современную цифровую камеру.

В связи со штурмом Капитолия Fox приняла решение удалить Дональда Трампа из комедии «Один дома 2», где он сыграл эпизодическую роль владельца отеля «Плаза». Студия готова выделить 250 тысяч долларов для ILM на цифровое удаление актера.

После этой новости более 100 тысяч сторонников Трампа и Республиканской партии ринулись на eBay и выкупили почти все оригинальные WHS версии фильма. Оставшиеся кассеты подорожали более чем в 5000 раз и будут торговаться на закрытых аукционах штата Техас.

В редакцию «Панорамы» попал небольшой отрезок из «обновленной» версии фильма, где виден результат работы цифровых художников.