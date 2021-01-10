В США нашли мёртвым бойскаута, сдавшего федералам своего отца – участника штурма Капитолия

10.01.2021, 14:11, Разное

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В американском штате Огайо нашли мертвым 14-летнего бойскаута Джеффа Колди, который несколькими днями ранее прославился, когда “сдал” Федеральному бюро расследований своего отца. Юноша узнал, что его родитель участвовал в штурме Капитолия и не преминул доложить об этом властям, выразив также готовность давать показания в суде. Спустя несколько дней его тело нашли в местном крематории; преступники явно планировали его сжечь, но не успели.

Поскольку у подростка не было матери, после ареста единственного родителя его должен был усыновить вожатый Роберт Ковальчик (на фото). Несостоявшийся опекун не понимает, как могла произойти такая трагедия, и винит во всём “неизвестных террористов, которые угрожали Колди”. Со слов вожатого, неизвестные люди на пикапе без номеров с флагами Конфедерации несколько раз подъезжали к дому Ковальчика, когда там жил юный герой, и угрожали его убить – они также оставляли после себя горящие кресты и разбрасывали туалетную бумагу. Подтвердить свои слова вожатый не смог, поскольку от испуга уничтожил все следы, а камеры в районе отсутствуют или не работают.

Расследованием убийства скаута будет заниматься ФБР. На предмет причастности к трагедии опрашиваются родственники отца задержанного, составляется круг подозреваемых из числа потенциальных «террористов-праворадикалов». Директор крематория Майя Стокер (в девичестве Ковальчик) выступила по делу в качестве свидетеля – она тоже говорит, что тело привезли неизвестные на внедорожнике с флагами Конфедерации и символикой предвыборного штаба Дональда Трампа.