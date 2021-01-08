Депутаты запретили женщинам шутить над мужчинами

08.01.2021, 20:51, Разное

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Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект «О защите чести мужского достоинства».

Суть документа заключается в запрете шуток в общественных местах и интернет-пространстве о представителях мужского пола женщинами. За сочинение таких анекдотов или литературных произведений предусмотрена административная ответственность.

– Фактически мужчины всю жизнь содержат женщин, а они, эти дуры вроде Маршенкуловой ещё позволяют себе шутить над сильным полом. А по факту без мужика они бы и на этот свет не появились. Не секрет, что всё лучшее в этом мире создано мужиками или в крайнем случае бабами с переизбытком мужских гормонов. Это неуважение к гендерному меньшинству, а у нас в России соотношение 60 на 40 в пользу баб, нужно наказывать, иначе это не прекратится, – заявил депутат Виталий Милонов.

За соблюдением закона будут следить полицейские и сотрудники Роскомнадзора. Нарушительницы будут наказаны штрафом от 1000 до 5000 рублей или общественными работами. Роскомнадзор получит право проводить блокировку ресурсов с женскими шутками и анекдотами о мужчинах.