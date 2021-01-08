 

Радикальные феминистки пострадали при попытке отрубить пенис статуе Давида в Пушкинском музее

08.01.2021, 19:31, Разное
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Сегодня в итальянский дворик ГМИИ им. Пушкина прибыли бригады скорой помощи, спасатели и полицейские, чтобы оказать помощь девушкам, которые пытались отбить топором половой член копии знаменитой статуи Микеланджело «Давид».

Оригинал статуи великий Микеланджело Буонаротти закончил в 1504 году. Он находится в Академии художеств Флоренции. В Пушкинском музее стоит одна из пяти самых известных копий изваяния. «Давид» представляет собой обнажённую фигуру юноши с пращой на левом плече. Скульптор запечатлел мифического бойца в момент, когда он готовился к схватке с Голиафом. Обнажённые гениталии юноши нередко вызывают недовольство посетителей музея, однако столь радикальные действия были предприняты впервые.

«Бесстыдная демонстрация мужского превосходства, выраженная в возвышении над зрителями мужского пениса есть манифест патриархального общества, провозглашение которого мы намерены прервать», – написано в листовках, которые радикальные феминистки разбрасывали в итальянском дворике. 

Они приставили к статуе принесённую с собой лестницу, одна из феминисток поднялась на верхнюю ступеньку и ударила топором по Давиду. Лестница оказалась неустойчивой и от удара упала на пол. Сильнее всех пострадала девушка, находившаяся на её вершине. Она госпитализирована в Институт Склифосовского с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Также пострадали её подруги, которые держали лестницу внизу. У них переломы и ушибы различной степени тяжести.

«Высота статуи Давида – пять с половиной метров, не считая постамента. Действия даже на уровне полового члена такой статуи необходимо выполнять с использованием монтажных поясов, двойной страховки и касок. Кроме того, женщины не могут быть допущены к верхолазным работам. Все эти разумные требования были нарушены, и итог закономерен», – сказал журналистам инженер по технике безопасности ГМИИ им. Пушкина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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