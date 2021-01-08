Дональд Трамп завел страницу в «Одноклассниках»

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08.01.2021, 17:11, Разное
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Действующий президент США Дональд Трамп решил отказаться от использования Facebook и Instagram после блокировки его аккаунтов по личному указанию Марка Цукерберга. Трамп объяснил выбор российской соцсети полным отсутствием цензуры, большей открытостью и огромной аудиторией своих сторонников.

«Скажу откровенно, Facebook мне никогда не нравился. Непонятный, неудобный и громоздкий. Да и дизайн невероятно отвратительный. Не понимаю, как этот нелепый клон «ВКонтакте» вообще смог завоевать хоть какую-то популярность? В его администрации сидят настоящие душители свободы слова. Уровень цензуры намного хуже, чем в советском ГУЛАГе. Я очень сожалею, что не смог в свое время поставить Цукерберга на место и теперь пожинаю плоды собственных ошибок. Из-за безосновательной блокировки я принял решение навсегда прекратить пользоваться этой дрянной соцсетью. Вчера я создал свою официальную страницу в «Одноклассниках» и только за первые сутки на меня подписалось уже более 10 миллионов человек. Это очень неплохой результат, учитывая то, что на Facebook у меня скручивали число моих сторонников и постоянно блокировали их. Я очень рад быть пользователем «Одноклассников», так как могу говорить что угодно про Америку и мне за это ничего не будет», — сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что ни за что не вернется на Facebook и Instagram пока им владеют «мерзкие леваки еврейского происхождения».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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