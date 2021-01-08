Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о таинственных существах

08.01.2021, 13:15, Разное

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Мэри Нил упала в воду, когда на байдарке переплывала водопад, и в течении 30 минут находилась без кислорода.

Когда женщину нашли, внешний вид ее был ужасен – раздутая и багровая. Ее удалось вернуть к жизни, и затем она поведала о своем околосмертнном опыте. Женщина утверждает, что на небесах ее встретила группа существ.

Мэри Нил, хирург-ортопед, отправилась в путешествие на байдарках по югу Чили в 1999 году, и в опасной части водопада упала в воду. Женщина была обнаружена без признаков жизни под 10-футовой толщей воды, где она 30 минут находилась без кислорода.

По словам Мери, она не испытывала ни боли, ни паники, и на протяжении всего времени, когда была под водой, никогда еще не чувствовала себя более живой.

Женщина рассказала, что почувствовала, как ее душа отделилась от тела, и ее понесло к небесам. Там ее сразу встретила группа незнакомых существ. Она не знала, как их точно называть: духи, люди, существа?

Никого из них Мэри не узнавала, однако чувствовала, что все они играли важную роль в ее судьбе, как, например, дедушка с бабушкой, умершие задолго до ее рождения.

По словам Мэри, на том свете ее встретили с распростертыми объятиями, а затем повели по усыпанной сотнями тысяч цветов тропинке, ведущей к огромному куполообразному сооружению. Женщина рассказала о ярком чувстве, что находится у себя дома. При этом она могла обернуться и рассмотреть свое лежащее под водой тело.

Команда байдарочников искала Мэри 15 минут, пока один из них не наткнулся под водой на ее запястье. Когда ее вытащили из воды, тело было раздуто и багровым.

На небесах Мэри сказали, что ей необходимо вернуться в свое тело, ее время еще не пришло, и она тут же пришла в сознание. В этот самый момент уже отчаявшиеся спасатели пытались вернуть ее к жизни. Опыт Мэри кардинально изменил ее представление о смерти.