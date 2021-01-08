«Теперь наша очередь писать им конституцию»: Терешкова и Клишас предложили США помощь в реформе основного закона

08.01.2021, 8:51, Разное

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Депутат Государственной думы Валентина Терешкова и член Совета федерации Андрей Клишас предложили руководству США помощь в реформе конституции и принятии новых поправок.

«Последние события еще раз продемонстрировали, что основной закон Соединенных Штатов нуждается в серьёзных изменениях. 30 лет назад американская сторона оказала России помощь при создании конституции, но за прошедшие годы многое изменилось. У нас накоплен большой опыт реформ, а принятие актуальных поправок и их всенародная поддержка ещё раз подтвердили, что именно в России умеют находить компромисс и безукоризненно следовать действующему законодательству. Мы ждём официального приглашения от руководства США и готовы немедленно приступить к конституционной реформе», – отметила Терешкова.

«Некогда эффективная американская модель демократии дала трещину, о чём свидетельствует недовольное гражданское общество. Проблему не решить силовым путём. Соединенным Штатам нужны существенные изменения в законодательстве. Только они смогут успокоить народ и наладить диалог общества с властью, как это сделано у нас в России», – добавил сенатор Клишас.

Российские законодатели предлагают закрепить в американской конституции статус английского языка как государственного, определить понятие брака как союза мужчины и женщины, а также расширить полномочия президента страны, в частности, снять ограничение на право избираться главой государства более двух сроков.