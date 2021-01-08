Мировые лидеры отреагировали на события в Капитолии

08.01.2021, 2:26, Разное

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январь 07, 2021

Служащий Национальной гвардии у здания Капитолия. 6 января 2021 года.

Официальные лица различных государств мира выражают глубокую озабоченность в связи с происходящим в США, выступают с осуждением насилия, а некоторые демонстрируют явное удовлетворение событиями в Вашингтоне, где толпа штурмовала Капитолий. Западные лидеры говорят о шоке и потрясении, тогда как российский дипломат, похоже, высмеял Соединенные Штаты из-за событий в столице.

Толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа 6 января прорвала полицейский кордон и ворвалась в Капитолий, когда конгресс утверждал победу избранного президента Джо Байдена, инаугурация которого намечена на 20 января. Из-за хаоса законодатели были эвакуированы из зала заседаний. Один человек получил смертельное огнестрельное ранение.

Для миллионов людей во многих странах, которые в последние годы или десятилетия переживали порой жестокие политические потрясения, эти беспорядки не казались чем-то необычным: толпа штурмовала законодательный орган, вступила в схватку с полицией, бродила по зданию, заняла кабинеты. Но для США эти события были беспрецедентными.

Западные официальные лица выразили гнев и тревогу по поводу того, что такое могло произойти в Вашингтоне, столице США. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что насилие и хаос придутся по нраву «врагам демократии» во всем мире.

«Сцены в конгрессе США позорны, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter’е. — Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас жизненно важно, чтобы там прошла мирная и упорядоченная передача власти».

Российские дипломаты заняли иную позицию. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова репостнула в Facebook’е комментарий американского журналиста, который написал: «Соединенные Штаты больше никогда не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии».

Первый заместитель посла РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал фотографии с Капитолия напоминающими «майдан» в явной отсылке к революции в Украине, в результате которой в 2014 году был смещен пророссийский президент Виктор Янукович. Президент РФ Владимир Путин безосновательно заявлял, что месяцы массовых и в основном мирных протестов на киевском Майдане Незалежности были государственным переворотом, осуществленным при поддержке США, и термин «майдан» в лексиконе российских официальных лиц носит негативный окрас.

«Некоторые из моих друзей спрашивают, будет ли кто-нибудь раздавать печеньки протестующим», — сказал Полянский, намекая, видимо, на визит представителя Госдепартамента США в Украину, когда Виктория Нуланд посетила Майдан в декабре 2013 года.

Его комментарий ретвитнул МИД России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в Twitter’е настроения западных официальных лиц, заявив, что Вашингтону необходимо восстановить верховенство права и демократические принципы.

«Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира», — написал он.

Соединенные Штаты были ключевым сторонником Украины, проводящей жесткие политические и экономические реформы, необходимые для интеграции с Западом, против которой выступает Россия.

Даже правый премьер-министр Словении Янез Янша, который поддерживал Трампа и пока не поздравил Байдена с победой, написал в Twitter’е : «Все должны быть очень обеспокоены насилием, происходящим в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы надеемся, что американская демократия устойчива, глубоко укоренена и преодолеет этот кризис. Демократия предполагает мирный протест, но насилие и угроза смерти — со стороны левых или правых — ВСЕГДА неправильны».

Ранее в тот же день Трамп призвал своих сторонников провести митинг в Вашингтоне в знак протеста против результатов президентских выборов 3 ноября, которые, как он продолжал утверждать, были сфальсифицированы, несмотря на неопровержимые доказательства того, что широко распространенных нарушений не было, а суды отклонили десятки его попыток оспорить итоги.

Насилие вынудило приостановить заседание конгресса, на котором законодатели официально подсчитывали голоса коллегии выборщиков, которые принесли Байдену победу. Такие заседания обычно являются формальностью, но из-за отказа Трампа признавать итоги и усилий нескольких республиканских законодателей аннулировать результат заседание вылилось в споры.

Многие иностранные лидеры призывают Трампа и штурмовавших Капитолий его сторонников незамедлительно обеспечить мирную передачу власти.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал сторонников Трампа «прекратить попирать» демократические ценности. «Враги демократии будут рады увидеть эти невероятные кадры из Вашингтона», — добавил он.

Турция, которую США неоднократно упрекали в авторитаризме, тоже прокомментировала события в Вашингтоне.

«Мы с беспокойством следим за событиями в США и призываем стороны к спокойствию. Мы верим, что проблемы всегда будут решаться в рамках закона и демократии», — заявил в Twitter’е спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС осудил то, что он назвал «покушением на американскую демократию». «В глазах мира американская демократия сегодня кажется осажденной», — написал в Twitter’е Жозеп Боррель.

Трамп сдержанно призвал к миру задолго до начала беспорядков, но не сразу попросил своих сторонников разойтись. Позже он призвал их вернуться домой, но также назвал их «очень особенными людьми» и повторил свое ложное заявление о том, что он победил на выборах.

Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что Канада, сосед и близкий союзник США, «глубоко встревожена и опечалена» событиями в Вашингтоне.

«Насилие никогда не сможет подавить волю народа. Демократия в США должна быть поддержана — и так оно и будет», — написал Трюдо в Twitter’е.