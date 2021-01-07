 

Тысячи работников белорусских госпредприятий вышли на митинг в поддержку Дональда Трампа

07.01.2021, 20:11, Разное
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На столичной площади Независимости прошла многотысячная акция в поддержку американского лидера Дональда Трампа. Демонстранты уверены, что поддержка со столь далёкой страны воодушевит Трампа «не отдавать страну подлым фашистам».

На митинге присутствовали рабочие крупнейших белорусских предприятий, работники сферы образования и здравоохранения, отставные военные и другие неравнодушные граждане. Люди скандировали «Любишь страну? Любимую не отдают!», «Жыве ЗША», «Защити Америку от фашистов» и другие лозунги.

«Мы выражаем поддержку нашим американским друзьям, нашему почти что братскому народу и лично Трампу. То насилие и беспредел, которое устраивают демократы во главе с Джо Байденом, должно быть немедленно остановлено. Если Трамп дрогнет, погибнут дети американцев, погибнут внуки. Америка должна быть свободной от наступающих на власть фашистов», — высказался один из участников митинга, военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов.

Спустя 30 минут неожиданно для всех на митинг приехал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и встал за трибуну.

«Прогуливаюсь тут по Минску и вижу: народ неожиданно для меня устроил демонстрацию в поддержку моего товарища, президента Трампа. Не могу и я молчать. То, какое насилие оказывают так называемые демократы в отношении простых работяг, вышедших против очевидной фальсификации выборов, недопустимо. Эти выборы и выборами то не назовёшь. Я предлагал же Трампу помощь в организации, Лидия Михайловна готова была бесплатно организовать там выборы, показать мастер-класс, как нужно проводить демократичные выборы. Дональд, помни, любимую не отдают!» — поддержал белорусский лидер американского коллегу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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