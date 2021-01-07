 

Трамп представит участников штурма Капитолия к государственным наградам

07.01.2021, 13:16, Разное
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Дональд Трамп объявил о проведении церемонии награждения участников прошедшего штурма Капитолия.

Мероприятие должно состояться на следующей неделе в Белом доме, где президент США вручит различные государственные награды своим сторонникам.

– Вы показали себя истинными патриотами и настоящими защитниками свободы и демократии. Ваша попытка отстоять правду не будет забыта. Каждый американец гордится вами, вся наша нация гордится. Для меня большая честь быть президентом таких стойких и храбрых людей. Благодаря вам Америка снова станет великой страной. Вы олицетворяете будущее этой страны, — заявил Трамп.

Всем участникам штурма будут вручены высшие государственные награды США: Президентская медаль Свободы, Медаль Почёта, Серебряная звезда и медаль «Пурпурное сердце».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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