Трамп представит участников штурма Капитолия к государственным наградам

07.01.2021, 13:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дональд Трамп объявил о проведении церемонии награждения участников прошедшего штурма Капитолия.

Мероприятие должно состояться на следующей неделе в Белом доме, где президент США вручит различные государственные награды своим сторонникам.

– Вы показали себя истинными патриотами и настоящими защитниками свободы и демократии. Ваша попытка отстоять правду не будет забыта. Каждый американец гордится вами, вся наша нация гордится. Для меня большая честь быть президентом таких стойких и храбрых людей. Благодаря вам Америка снова станет великой страной. Вы олицетворяете будущее этой страны, — заявил Трамп.

Всем участникам штурма будут вручены высшие государственные награды США: Президентская медаль Свободы, Медаль Почёта, Серебряная звезда и медаль «Пурпурное сердце».