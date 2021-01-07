Американские президенты

07.01.2021, 10:48, Разное

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Билль о правах

Это неофициальное название первых десяти поправок к Конституции США, которые закрепляют основные права и свободы человека и гражданина. Поправки были предложены Джеймсом Мэдисоном 25 сентября 1789 года на заседании Конгресса США первого созыва и вступили в силу 15 декабря 1791 года.

Подписание Конституции США. (wikipedia.org)

Впервые на общегосударственном уровне единообразно был определён правовой статус гражданина США, очерчены сферы федерального контроля за соблюдением гражданских прав и свобод, которые также впервые в истории конституционного законодательства были построены как запреты и ограничения, наложенные в первую очередь на сами законодательные органы.

Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон. (wikipedia.org)

Американский государственный деятель, первый президент Соединённых Штатов Америки, отец-основатель США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость, создатель американского института президентства. За годы правления ему удалось внести большой вклад в укрепление союза штатов и Конституции. Некоторые президентские традиции, введенные Вашингтоном, сохранялись более ста лет. Началось масштабное строительство новой столицы США. Город был основан в 1791 году и назван в честь первого президента ещё при жизни национального лидера. В 1797 году подошёл к концу второй президентский срок Вашингтона, и он покинул этот пост.

Джеймс Мэдисон

Слева направо: Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Джеймс Мэдисон. (wikipedia.org)

Четвёртый президент США, один из ключевых авторов Конституции. 18 июня 1812 года президент и конгресс объявили войну Великобритании. Вооруженный конфликт подтвердил статус США как суверенной державы. На посту главы государства Мэдисон поддержал покровительственные пошлины в пользу отечественных мануфактур. В честь четвертого президента назван город Мэдисон — административный центр штата Висконсин.

Бенджамин Франклин

Американский политический деятель, дипломат, полимат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США. Бенджамин Франклин — единственный из отцов-основателей США, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, что лежат в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства: Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 года (Второй Парижский мирный договор), формально завершивший войну за независимость тринадцати британских колоний в Северной Америке от Великобритании. Франклин стал фактическим духовным лидером новой американской нации во второй половине XVIII века.

Томас Джефферсон

Видный деятель Войны за независимость США, один из авторов Декларации независимости (1776), один из отцов-основателей этого государства, выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения. 7 февраля 1801 года Томас Джефферсон стал третьим президентом Соединенных Штатов Америки. После двух сроков Томас Джефферсон покинул пост главы государства в 1809 году в возрасте 66 лет.

Уйдя на покой, он полностью посвятил себя философии и искусству, а главным проектом последних лет его жизни стало создание Виргинского университета. Джефферсон, несмотря на свой преклонный возраст, принимал личное участие в строительстве. Волею судеб Джефферсон встретил свой последний восход в один день с Джоном Адамсом, чьими последними словами была фраза, сказанная привычным ему язвительным тоном: «А Томас Джефферсон еще жив…». Это случилось 4 июля 1826 года. В этот день Декларации независимости исполнилось 50 лет.