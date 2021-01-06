«К 2030 году ни в одном доме в Беларуси не должна звучать русская речь» – Wikileaks обнародовал секретные протоколы белорусской оппозиции

06.01.2021, 20:11, Разное

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Портал Wikileaks опубликовал протоколы заседаний координационного совета белорусской оппозиции.

Эти документы подтверждают, что в случае прихода к власти команды Светланы Тихановской страну ожидает тотальная дерусификация, деиндустриализация и полное внешнее управление.

– Этот план явно был составлен не без участия иностранных разведок. Он предусматривает шаг за шагом утрату суверенитета нашей страны. Посудите сами – на первом этапе они планируют закрыть более половины белорусских заводов из-за потенциального вреда европейской экологии; второй этап предусматривает полную дерусификацию, причём тут цель поставлена весьма конкретно – к 2030 году русский язык должен быть полностью выдворен из нашей страны; ну а вишенкой на всём этом торте является введение прямого внешнего управления страной из Вашингтона, Берлина и Брюсселя. Я не говорю о планах переписать историю, в том числе Великой Отечественной войны. Весь белорусский народ благодарен порталу Wikileaks, ведь именно они открыли миллионам граждан глаза на истинные планы оппозиции похоронить нашу независимость, – заявил главный редактор газеты «Советская Белоруссия» Дмитрий Жук.

Как стало известно, в ближайшее время Wikileaks обнародует документы российской оппозиции, в том числе о связях Алексея Навального с западным спецслужбами.