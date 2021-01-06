Как астрономы НАСА обнаружили «Обитель Бога»

06.01.2021, 17:08, Разное

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В 1994 году космический телескоп «Хаббл» сфотографировал гигантский плавающий в космосе объект явно искусственного происхождения. Сотрудники НАСА окрестили его Обителью Бога. Руководством США было принято решение сохранить все в тайне. Но информация вышла наружу.

Интересный объект

В декабре 1994 года специалисты НАСА получили очередную порцию фотографий, снятых космической обсерваторией «Хаббл». Небольшое туманное пятнышко на одном из снимков вызвало интерес. Появление его нельзя было объяснить ни помехами при передаче сигнала на Землю, ни каким-либо оптическим эффектом. Интересный участок звездного неба пересняли с максимальным для «Хаббла» разрешением.

На снимках ученые увидели сияющую конструкцию, слишком правильной структуры, чтобы считать ее творением природы. О размерах ее говорить трудно. Даже «огромный» и «гигантский» никак не подходят для объекта, измеряемого в миллиардах километров. Наша планета была бы всего-навсего песчинкой на улице этого города.Потрясенные специалисты, не сдерживая себя в определениях, назвали объект «городом» и дали ему название Обитель Бога. Никто и не предполагал, насколько они близки к истине.

Сюрприз Обители Бога

Проследив за объектом, ученые определили, что он вместе с галактикой движется относительно Земли. Это вполне укладывается в Теорию большого взрыва. Согласно теории некогда во Вселенной произошел взрыв и с тех пор галактики разлетаются в разные стороны.

Однако когда специалисты с помощью компьютеров построили трехмерную модель этой части Вселенной, их ожидал «сюрприз». Наша и все остальные галактики действительно перемещаются относительно Обители Бога, но сам «город» никуда не летит, поскольку находится в той самой точке, от которой все разлетается. Т.е.Обитель Бога находится в самом центре Вселенной.

Информацию засекретить

Об обнаруженном в космосе странном техногенном объекте было доложено на самый верх. Судьбу удивительного открытия обсуждали президент Билл Клинтон и вице-президент Альбер Гор. В конце концов решили, что не стоит будоражить человечество и наложили запрет на публикацию всех сведений, касающихся Обители Бога. Но было поздно.

Все сделанные «Хабблом» фотографии почти сразу же выкладываются в открытом доступе для ознакомления. Прежде чем «интересные снимки» были изъяты с сервера, несколько астрономических лабораторий успели их скопировать. В начале 1995 года в одном из немецких научных журналов появилось сообщение об открытии НАСА, из научных журналов информация разлетелась по всем СМИ. Джин вылетел наружу. Информация перестала быть секретной.

Что же нашли в космосе?

Недостатка в теориях нет. Каждая статья об Обители Бога завершается абзацем с изложением очередной версии о характере объекта. Наиболее «ходовыми» являются следующие:

1. Это действительно место обитания Творца. Место пребывания душ умерших людей Земли и других планет.

2. Объект – создание некой сверхцивилизации. Если во Вселенной существуют иные разумные существа, возможно, что некоторые из них достигли столь высокого уровня развития, что в состоянии создавать искусственные объекты такого масштаба. Сегодня вокруг Земли летает МКС, а что человечество запустит в космос лет через 500?

А НАСА, что же НАСА? Ведь никто не сомневается, что его специалисты продолжают следить за Обителью Бога. Так неужели за 20 лет странный объект не преподнес больше ни одного сюрприза? НАСА, несмотря на многочисленные публикации, от комментариев категорически отказывается: Идет дальнейший анализ и изучение полученных снимков.А что оно еще может сказать?

…Увы, но это все была подделка газеты Weekly World News, для изготовления которой использовали фотографии галактики NGC3079, действительно сделанные с помощью телескопа “Хаббл”. В оригинале – никакого города нет. А если бы он был, то находился бы в 55 миллионах световых лет от нас. Именно на таком расстоянии расположена галактика NGC3079. Так что, город просто был бы просто не виден…