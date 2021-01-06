 

Госдума одобрила законопроект о профилактических арестах

06.01.2021, 10:21, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, которые позволят региональным управлениям МВД проводить профилактические аресты граждан на 15 суток.

Изменения будут внесены в федеральный закон «О полиции», в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), а также в Кодекс административных правонарушений (КоАП).

Суть законопроекта заключается в том, что аппарату МВД на местах будет определён региональный лимит на профилактические аресты от 1 до 15 суток любого гражданина с обязательным разъяснением причины «для профилактики». В крупных городах он ограничится 1000 человек, но может быть увеличен в условиях массовых беспорядков или других ЧС.

Авторы законопроекта – депутат «Единой России» Андрей Хабибуллин и депутат от ЛДПР Мстислав Войшек заверили, что «несмотря на устрашающее название, такая мера призвана, в первую очередь, сохранить права граждан и защитить их».

– Могу полностью заверить, что защита чести и достоинства, а также прав каждого россиянина будет соблюдена. Даю слово народного депутата, — заявил Хабибуллин.

Также парламентарии заверили, что практика является «общемировой и хорошо себя зарекомендовала».

– Мы не являемся какими-то первооткрывателями, даже больше скажу, это мировая практика, которую можно встретить даже на всеми любимом Западе, куда любят показывать пальцем всякие либералы в качестве примера так называемой демократии, — признался член ЛДПР Мстислав Войшек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Врач Болибок рассказал о поражениях внутренних органов при COVID-19

15.10 / Эксперт обозначил конечную цель Путина в Белоруссии: выведение Лукашенко из игры

30.12 / В Москве из-за коронавируса продлили зимние каникулы

13.09 / Паническая атака: умереть и не встать?

23.12 / Скандалы: «Тебя просто переедут, Саш…»

04.10 / Загадочные истории, связанные с кошками

30.06 / Президент Казахстана поручил подготовить предложения по возвращению карантина

17.10 / Зачем он ему отрезал голову? – Личное мнение

18.12 / Мнение: Бои под Айн-Исса. 18.12.2020

12.11 / Проигравший теряет все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска