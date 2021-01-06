Госдума одобрила законопроект о профилактических арестах

06.01.2021, 10:21, Разное

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Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, которые позволят региональным управлениям МВД проводить профилактические аресты граждан на 15 суток.

Изменения будут внесены в федеральный закон «О полиции», в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), а также в Кодекс административных правонарушений (КоАП).

Суть законопроекта заключается в том, что аппарату МВД на местах будет определён региональный лимит на профилактические аресты от 1 до 15 суток любого гражданина с обязательным разъяснением причины «для профилактики». В крупных городах он ограничится 1000 человек, но может быть увеличен в условиях массовых беспорядков или других ЧС.

Авторы законопроекта – депутат «Единой России» Андрей Хабибуллин и депутат от ЛДПР Мстислав Войшек заверили, что «несмотря на устрашающее название, такая мера призвана, в первую очередь, сохранить права граждан и защитить их».

– Могу полностью заверить, что защита чести и достоинства, а также прав каждого россиянина будет соблюдена. Даю слово народного депутата, — заявил Хабибуллин.

Также парламентарии заверили, что практика является «общемировой и хорошо себя зарекомендовала».

– Мы не являемся какими-то первооткрывателями, даже больше скажу, это мировая практика, которую можно встретить даже на всеми любимом Западе, куда любят показывать пальцем всякие либералы в качестве примера так называемой демократии, — признался член ЛДПР Мстислав Войшек.