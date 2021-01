Так кто же всё таки настоящий враг?

06.01.2021, 4:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

by Serge Halimi Le Monde Diplomatique

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не дождался января, чтобы послать новогодние поздравления своему преемнику Йенсу Столтенбергу. Суммируя задачи, которые НАТО должно решить, как только Дональд Трамп покинет Белый дом, он написал: «В 2021 году у США и их союзников будет уникальная возможность обратить вспять глобальное отступление демократии и заставить автократии, такие как РФ и Китай отступить. Это произойдет, если основные демократии объединятся в стремлении к свободе» ( 1 ). Некоторые из них именно так и поступили поколение назад, когда вторглись в Афганистан, а затем в Ирак. Судя по всему, настала пора взяться за более сильных противников.

Но что им следует предпринять в первую очередь? Поскольку США планируют взять на себя руководство демократическим крестовым походом («Америка вернулась, готова возглавить мир», – сказал Джо Байден 24 ноября), государствам-сателлитам следовало бы осознать, что жители США больше не соглашаются [между собой] с определением своего главного противника. Причины этого не имеют ничего общего с глобальной геополитикой и во многом связаны с внутренними разногласиями. Демократы считают, что главный враг – это Россия: на протяжении последних четырех лет лидеры партии, вторя спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, утверждали, что «с [Трампом] все дороги ведут к Путину». Республиканцы ответили по принципу «око за око», способом который напоминает ссоры на детских площадках, прозвав избранного президента «Байден Пекинский». Сын Байдена Хантер вел бизнес в Китае, и глобализация, в которой республиканцы винят демократов, означала большой бизнес для Китая.

10 декабря, госсекретарь США Майк Помпео сделал все возможное, чтобы углубить существующий разрыв между странами. Без всякой иронии заявив, что он беспокоится о личной жизни людей, бывший директор ЦРУ сначала предупредил мир, что президент Китая Си Цзиньпин «следит за каждым из нас». Затем он атаковал 400 000 студентов, которых Китай ежегодно отправляет в университеты США, утверждая, что некоторые из них хотят украсть промышленные и научные секреты. Он также обвинил сами университеты («Многие из наших колледжей куплены Пекином») и, наконец, продукты, произведенные Huawei, утверждая, что пользователи отдают себя «в руки китайского аппарата госбезопасности» ( 2 ).. Это тот месседж который республиканцы будут использовать против Байдена. Он заменит собой ту четырехлетнюю антироссийскую паранойю, которую поддерживали демократы с целью атаковать Трампа. Китайское море, Тайвань, уйгуры, Гонконг: все это будет использовано для проверки решимости новой администрации противостоять Китаю.

Расмуссен был дальновиден по крайней мере в одном: «У избранного президента Джо Байдена за дверью стоит очередь из усталых и раздраженных союзников Америки». Но до тех пор, пока они остаются членами альянса, возглавляемого потерявшей опору державой, они вряд ли скоро обретут покой.

Серж Халими – президент и директор Le Monde Diplomatique .

Перевод Charles Goulden

(1) Anders Fogh Rasmussen, ‘A new way to lead the free world’, The Wall Street Journal, New York, 16 December 2020.

(2) Michael R Pompeo, ‘The Chinese Communist Party on the American campus’, speech at Georgia Institute of Technology, Atlanta, 9 December 2020.