 

Ученые из Оксфордского университета выяснили, какие телевизоры лучше всего заряжают воду

05.01.2021, 16:31, Разное
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После длившегося месяц эксперимента ученым Оксфордского университета удалось определить лучшие телевизоры для зарядки воды.

Для этого им понадобилось приобрести на российской торговой площадке «Авито» раритетные телевизоры и сравнить с современными плазменными.

На первом месте по эффективности оказался советский телевизор «Витязь». Он мог зарядить одну банку с водой менее чем за час. На втором – «Рекорд», показавший похожие значения. Третье место присудили неизвестному китайскому производителю. Несмотря на то, что телевизор слишком долго заряжал воду, он мог зарядить две банки одновременно, в отличие от остальных из-за сильного излучения.

Современные модели плазменных телевизоров показали крайне низкую эффективность и остались внизу рейтинга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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