От digital-одежды до астрологических украшений: лукбуки новых коллекций

05.01.2021, 14:04, Разное

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Diana Arno

Прибалтийская марка Diana Arno выпустила вторую коллекцию цифровой одежды Festive Dreams. За основу были взяты модели-бестселлеры, однако тканей, из которых они исполнены, не существует в реальности. Новая цифровая коллекция – это сказка, рассказанная в блестящих вечерних нарядах. Поддерживая философию “устойчивости” (sustainability), бренд предлагает купить сервис цифровой примерки луков, которые с помощью специальных технологий накладывают на вашу фотографию, учитывая фактические параметры и размер.

Cocoshnick Headdress

Бренд продолжает экспериментировать с фурнитурной и ее композиционным расположением. Зимняя капсула включает модели-бестселлеры из фетра, такие как London Heaven и West в белом оттенке с серебряной фурнитурой; функциональные модели со съемными элементами – Panama с золотой цепью и Kanotie Luvers со съемной шифоновой лентой. Также в новой коллекции представлены “пирожки” из каракуля в трёх оттенках, а также классические модели – Kanotie в белом и сером оттенке, фетровые панамы и Patty в монохромной гамме.

Alena Akhmadullina

Бренд Alena Akhmadullina продолжает развивать направление 3D одежды, выпуская регулярные дропы, в которых русская стилистика взаимодействует с виртуальной реальностью. Героинями нового лукбука стали шесть царевен, которые переместились в киберпространство и выбрали для себя футуристичные образы. Процесс покупки лука в онлайн-магазине бренда максимально прост: после оплаты выбранного образа клиент присылает свою фотографию, соответствующую определенным требованиям, и дизайнер “надевает” на нее виртуальное платье, которое выглядит абсолютно реалистично.

OZERO swimwear

Вдохновением для новой коллекция купальников послужило искусство супрематизма и работы основоположника этого стиля Казимира Малевича. Простота и лаконичность – фирменный стиль бренда – пересекается с идеей художника об отсечении всего лишнего, кроме цвета и формы. Модельный ряд включает в себя классические слитные и раздельные купальники, а также ассиметричные модели на одно плечо, плавки можно выбрать на высокой или низкой талии. Бренд является экологичным, так как поддерживает вторичное производство.

Abracadabra

Abracadabra — кастомизированные ювелирные украшения со смыслом, которые создаются по индивидуальным данным натальной карты человека. Основой первой коллекции стали символы планет: каждая из них отвечает за определенные качества личности, которые, как считают основатели марки Таня Гапурова и Полина Головизнина, можно усиливать при помощи символики украшений.

IWIT

“Для нас было важно сделать акценты на качестве, осознанном потреблении, многофункциональности и индивидуальности”, – говорит создатель бренда IWIT Юлия Болдырева. При разработке новой коллекции она вдохновлялась, как ни странно, пандемией. В дроп вошли вещи, сочетающие комфорт, стиль и многофункциональность, – например, шорты на резинке, рубашка-куртка, прозрачный лонгслив и другие модели.