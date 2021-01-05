В США создали энергосберегающий электрический стул

05.01.2021, 12:31, Разное

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В целях экономии электричества и перехода к более экологичным источникам энергии американская компания-производитель электрических стульев «Олдспарки» поставит в тюрьмы стулья современной конструкции вместо старых версий, слишком дорогих в эксплуатации.

В отличие от прежней системы электропитания, получавшей энергию от общей сети, новое оборудование автономно подключается к динамо-машине, солнечным батареям или ветровому генератору, а также к громоотводу. Система подачи тока беспроводная, при включении испускает красивое голубоватое свечение и освежающий аромат.

Стулья нового поколения сделаны из экологически чистых материалов, а кожаные ремни заменены не уступающими по прочности искусственными аналогами.

Изделие будет поставляться не только в оригинальном виде, но и с различными модификациями: «кресло-качалка», «пуфик», «табуретка», а специально для Флориды — «шезлонг». Нововведение высоко оценили движения экологических активистов и дизайнеры интерьера.

Напомним, ранее Барнаульский завод «Электрокомпонент» выиграл тендер на поставку электрического стула в штат Теннесси.