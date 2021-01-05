Летчик рассказал о загадочной темной массе, сожравшей торпеду

05.01.2021, 12:07, Разное

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Дэвид Фравор, отставной летчик ВМФ США, встречался с необычными и таинственными объектами в воздухе и в глубинах океана.

В далеком 2004 году ныне отставной командующий военно-морским флотом США Дэвид Фравор встретил в 130 км от побережья Сан-Диего нечто необычное. Он совершал рейд в своем палубном истребителе «Супер Хорнете» F/A-18F Super Hornet и уверяет, что увидел из кабины неопознанный летающий объект овальной формы, примерно 12 метров в длину. В 2017 году он рассказал об этом в интервью New York Times.

Казалось бы, что в этом такого? Сеть полнится слухами о встречах военных с НЛО, и очередной рассказ, не подкрепленный доказательствами, не должен был вызвать особого интереса. Однако на прошлой неделе эта давняя история всплыла вновь, и все благодаря одному весьма интересному обстоятельству. Дело в том, что представители ВМФ США подтвердили, что снятый из кабины ролик — это не фейк.

В интервью с комиком и подкастером Джо Роганом Фравор рассказал новую историю, которую услышал от пилота вертолета ВМФ. В 90-х годах работа этого летчика состояла в том, чтобы добывать из океана беспилотники и подводные телеметрические торпеды. Пилот в то время совершал облет на самолете CH-53, «тяжеловозе, который Корпус морской пехоты использует для особых операций», как пояснил сам Фравор.

Операция проходит следующим образом: с борта самолета десантируется ныряльщик, он подбирает дрон и возвращается с ним на борт. Вот только на этот раз из воды к ним навстречу поднялось «загадочное темное тело», которое после просто вернулось на глубину, как только груз был извлечен из воды.

Несколько месяцев спустя пилот вертолета увидел то же самое. Он уверял, что это была не подводная лодка: «Увидев силуэт подводной лодки один раз, вы его уже ни с чем не перепутаете. Этот же объект был круглой формы, совсем не похожей на лодку». Дайвер, которого срочно подняли на борт, уверяет, что темное нечто буквально всосало в себя торпеду, после чего ушло в глубины океана.

Верить или нет — решайте сами. До сих пор никто не смог дать внятный ответ на вопрос о природе этого явления. Необычный кит? неизвестное науке существо? НЛО? Мы можем лишь строить догадки.