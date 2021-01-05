Странный голубой НЛО упал в океан возле Гавайев

05.01.2021, 10:34, Разное

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В канун Нового года сразу несколько жителей округа Гонолулу (Гавайи, США) увидели ярко-голубой НЛО, быстро летевший в вечернем небе. Одна из очевидцев поехала за НЛО на машине и увидела, как он упал в океан.

Неопознанный летающий объект ярко-голубого цвета был замечен в вечернем небе над островом Оаху (Гавайи) 31 декабря 2020 года около 20:30.

Женщина по имени Мойра, ставшая очевидцем НЛО, некоторое время снимала его на экран своего смартфона, а потом даже поехала за ним на автомобиле и на протяжении 3 миль следила за НЛО, прежде чем он "упал в океан". После этого женщина позвонила в службу экстренной помощи и рассказала о том, что видела.

Должностные лица Федерального управления гражданской авиации заявляют, что в то время в этом районе не было авиационных происшествий или иных аварий с летающим транспортом.

Но, помимо автора видео, еще несколько свидетелей сообщили, что видели большой синий объект, упавший с неба в океан. К примеру, местная жительница по имени Миситина Сапе рассказала Hawaii News Now, что сделала снимок НЛО в 20:26 возле проспекта Халеакала в Нанакули (район в округе Гонолулу).

Вскоре после этого очевидица по имени Мойра заметила нечто похожее на тот же объект, проходивший над поместьем принцессы Кахану.

"Я посмотрела вверх и подумала, черт возьми! Я начала звонить своему мужу и его друзьям, потому что все они были в гараже. Я сказала ему "Эй, подойди, посмотри туда. Посмотри, видишь ли ты то, что вижу я". Все сказали да!".

38-летняя автор видео говорит, что никогда не верила в НЛО, но ярко-синий объект настолько заинтриговал ее и ее мужа, что потом они запрыгнули в машину и начали следовать за ним.

"Я не знаю, что это было", – говорит она. "Этот объект двигался так быстро.

Путешествие закончилось менее чем в трех милях от того места, где оно началось. Она говорит, что они остановили машину на шоссе Фаррингтон перед зданием Управления водоснабжения после того, как объект, казалось, упал в океан.

В конце видеоролика можно услышать, как она говорит: "Оно упало в воду. Что бы это ни было."

Она описала его как нечто большее и говорит, что никогда не слышала, чтобы оно издавало звук.

"Потом мы позвонили в службу экстренной помощи, чтобы попросить полицейского или кого-нибудь еще, чтобы прийти и проверить это место".

Когда приехал полицейский, муж Мойры увидел в небе еще один яркий НЛО. Он был белого цвета, но летел в ту же сторону, куда до этого двигался голубой НЛО. Когда белый объект пролетел над горой, он внезапно куда-то пропал.

Через два дня после этого журналисты расспросили полицию Гонолулу на тему выяснили ли офицеры что там летало в небе и упало в воду, но у полиции тоже не было никакой информации об этом.