Минпросвещения предложило убрать из школьной программы иностранные языки

04.01.2021, 15:51, Разное

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После отмены обязательной сдачи ЕГЭ по иностранному языку в министерстве просвещения предложили сделать изучение английского и других иностранных языков факультативным.

Инициатива призвана стать частью федеральной программы «Образование-2030», направленной на сдерживание оттока отечественных учёных за рубеж.

Помимо этого, эксперты отметили и ряд других преимуществ от такого решения, среди которых возможность предоставить больше свободного времени учащимся и ликвидировать факультеты иностранного языка в большинстве вузов.

– Не секрет, что выучить даже английский язык школьная программа не позволяет. Поэтому все желающие делают это в частном порядке. А иногда школа только препятствует этому, формируя у учеников неправильное произношение или ударения. Кроме того, наши учёные постоянно уезжают из страны. Мы не можем им этого запретить, но принять меры, которые затруднят им переезд, должны. По крайней мере, попытаться принять меры. Ученики тоже должны быть довольны, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В ведомстве уточнили, что не планируют препятствовать изучению иностранных языков факультативно или в образовательных учреждениях специального типа. Им разрешат самостоятельно составлять программу.

Более детально инициативу обсудят на межведомственной коллегии в феврале этого года.