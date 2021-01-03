Ветеринара обвинили в пропаганде АУЕ из-за поставленного собаке диагноза

03.01.2021, 19:31, Разное

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На подмосковного ветеринара Льва Зайцева был составлен протокол по ст. 20.3 КоАП о пропаганде экстремизма за то, что он поставил животному диагноз «болезнь Ауески».

Правоохранительные органы считают, что специалист таким образом пропагандировал движение АУЕ («арестантский уклад един»), недавно признанное Верховным судом экстремистским. В полицию обратился клиент ветеринарной клиники, недовольный диагнозом, который поставили его питомцу.

Сообщается, что причиной заявления стало название болезни Ауески, которое содержит в себе другое название — экстремистского движения АУЕ. В ближайшее время дело будет рассмотрено судом. Это первый в России случай привлечения к ответственности за пропаганду движения АУЕ.