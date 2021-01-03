Торговые сети начали поштучную продажу макарон, семечек, зёрен и бобовых

03.01.2021, 17:51, Разное

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В исполнение постановления правительства РФ о заморозке цен на продукты питания розничные магазины обязали начать поштучную реализацию бобов, семечек и зёрен, а также макаронных изделий. Фиксированными становятся как стоимость, так и количество данных продуктов.

В список продуктов для штучной продажи вошли горох, красная и белая фасоль, соя, чечевица, кукуруза, семена подсолнечника, макароны «рожки», «перышки», «спиральки», «бантики», «ракушки», лапша, спагетти и вермишель всех сортов. Не обошли вниманием и пивные закуски – жареные соленые арахис, миндаль и фисташки. Продукты в количестве одной, четырёх и девяти штук будут расфасовывать в полиэтиленовые пакетики с застёжкой. Фасоль в собственном соку и консервированные кукуруза и горошек будут упаковываться в миниатюрные жестяные баночки.

В Минпромторге сообщили что, необходимость в изменении формата торговли была вызвана отрицательным ростом покупательной способности населения.

«Мы сделали этот непростой, но необходимый шаг, чтобы россияне не жаловались на то, что ничего не могут купить. Иначе недовольными были бы не только обычные люди, но и ритейлеры, у которых не идут продажи», — сказал министр Денис Мантуров.

Среди простолюдинов новость вызвала небывалый ажиотаж, а в столичные магазины начали выстраиваться огромные очереди «за макарошками», сообщают СМИ.