 

Чубайс через суд добился возвращения дома своего деда в центре Москвы, национализированного в 1918 году

03.01.2021, 10:31, Разное
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Басманный суд столицы принял решение вернуть Анатолию Чубайсу многоквартирный дом его деда, который был национализирован большевиками в 1918 году.

– Я счастлив, что суд поступил в точности с действующим законодательством и в собственность моей семьи вернётся дом, который был приобретён моим дедом – Моисеем Чубайсом в начале прошлого столетия. Реституция – это больная тема для всего постсоветского пространства, но только возвращая имущество потомкам законных владельцев мы сможем поставить жирную точку в истории советской власти. Я понимаю и людей, который получили в этом доме квартиры и сейчас там проживают. Обещаю, что мы никого не будем сразу выселять, а арендная плата будет соответствовать среднерыночной, – отметил Чубайс

Однако с таким решением не согласилось большинство бывших собственников квартир.

– Мне пришло письмо за личной подписью Чубайса, теперь я обязана платить по 70 тысяч рублей в месяц за право проживать в своей квартире. Я пенсионерка, ветеран труда, подняла в этих стенах трёх сыновей, а теперь я должна или отдавать две своих пенсии, либо выметаться на улицу. Я надеюсь, что мы сможем оспорить данное решение в суде, – заявила одна из жительниц дома.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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