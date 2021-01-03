Рейс 1628 компании Japan Air Lines обнаружил НЛО в небе над Аляской?

03.01.2021, 10:05, Разное

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Это был обычный полет. Ну, не совсем рутина…. Это был специальный грузовой рейс 747 компании Japan Air Lines, который доставил груз французского вина из Парижа в Токио.

План полета должен был включать рейс 1628 из Парижа в Рейкьявик, Исландия, через Северную Атлантику и Гренландию, затем через Канаду в Анкоридж на Аляске и, наконец, через Тихий океан в Токио. В состав экипажа входили ветеран капитан Кендзю Тераучи, второй пилот Таканори Тамэфудзи и бортинженер Ёсио Цукуба.

16 ноября 1986 года, нагруженный вином, JAL1628 вылетел из Парижа и совершил первый этап путешествия в Рейкьявик. На следующий день они продолжили полет над Гренландией, а затем через север Канады без каких-либо событий.

Сразу после того, как они пересекли границу Аляски, в 17:09 по местному времени, служба управления воздушным движением Анкориджа связалась с ними по радио, чтобы сообщить о первом радиолокационном контакте. Полетный диспетчер Анкориджа попросил их повернуться на 15 градусов влево и направиться к точке, известной как Талкитна, с курсом 215 градусов. Они находились на высоте 35 000 футов и двигались со скоростью около 600 миль в час.

Примерно в 17:11 по местному времени капитан Тераучи заметил огни какого-то самолета примерно на 2000 футов ниже и под углом 30 градусов слева от них. Он решил, что это, вероятно, американский реактивный истребитель с близлежащих авиабаз Эйлсон или Эльмендорф, патрулирующих воздушное пространство Аляски, поэтому сначала проигнорировал их. Однако через несколько минут он заметил, что огни идут в ногу с его собственным самолетом, что было бы необычно для патрульных самолетов.

Прошло около семи минут с тех пор, как мы начали обращать внимание на огни (когда) самым неожиданным образом два космических корабля остановились перед нашим лицом, “стреляя” огнями. Внутренняя кабина ярко сияла, и я почувствовал тепло в лицо.

Тераучи сказал, что у него сложилось впечатление, что два объекта, которые он видел под ними несколько минут назад, внезапно выпрыгнули из него. Корабли, расположенные одно над другим, несколько минут шли в ногу с Боингом 747, двигаясь в унисон со странным раскачиванием. Примерно через семь минут они перешли на расположение бок о бок.

Тераучи сказал, что “янтарно-белесые” огни были похожи на пламя, выходящее из нескольких выхлопных окон ракет, расположенных на корабле в два прямоугольных ряда. Он чувствовал, что они стреляли в определенной последовательности, чтобы стабилизировать корабль, очень похоже на маленькие маневренные двигатели на космическом шаттле. Он также сообщил, что видел искры, похожие на огонь, при использовании бензина или угольного топлива.

Второй пилот Тамэфудзи описал огни как “рождественское ассорти” с “лососевым” цветом.

Он сказал: “я помню красный или оранжевый и белый посадочный фонарь, как и посадочный свет. И слабый зеленый, ах, мигающий.”

Он также описал огни как медленно пульсирующие. Они стали сильнее, слабее, стали сильнее, слабее, отличаясь от стробоскопов.

Огни “качались” в унисон, как если бы два самолета стояли рядом, “очень хороший строй… близко”. Он описал внешний вид огней как подобный видению «ночного полета в лоб», когда можно увидеть только огни приближающегося самолета, а “мы не можем увидеть общую форму”.

Он сказал: “Я уверен, что кое-что видел”.

Это было достаточно ясно, чтобы заставить меня поверить в то, что приближается самолет.

Бортинженеру Цукубе, сидевшему за вторым пилотом, не было так хорошо видно огни. Он впервые увидел их “через окно L1 в положении “11 часов” и увидел “волнообразные скопления огней”.

Эти скопления были “сделаны из двух частей… в форме иллюминаторов самолета”. Он подчеркнул, что “огни перед нами отличались от городских”. Он описал цвета как белый или янтарный.

Рейс 1628 компании Japan Air Lines обнаружил гигантский НЛО в небе над Аляской!

Тамэфудзи решил позвонить в службу управления воздушным движением Анкориджа, и следующие тридцать минут Боинг 747 и AARTCC находились в постоянном контакте по поводу НЛО.

В это время капитан Тераучи попросил Цкубубу передать ему фотоаппарат, чтобы он мог попытаться сфотографировать огни. Однако Тераучи был незнаком с камерой и не мог заставить ее работать. Цукуба также не смог заставить свою камеру работать из-за проблем с автофокусом и, наконец, отказался от попыток сделать снимок.

В этот момент они начали испытывать некоторые радиопомехи, и Анкоридж попросил их изменить частоты. Позже Тераучи сказал, что Анкоридж продолжал спрашивать его об облаках в непосредственной близости: они несколько раз спрашивали нас, есть ли облака на нашей высоте. Мы видели тонкие пятнистые облака возле горы под нами, без облаков в воздухе от середины до верха, и воздушный поток был устойчивым.

Вскоре после разговоров об облаках объекты улетели влево. Позже Тераучи сказал: “В том направлении, куда улетали корабли, был бледно-белый плоский свет, они двигались вместе с нами в том же направлении, с той же скоростью и на той же высоте, что и мы”.

Тераучи решил посмотреть, видят ли они что-нибудь на собственном радаре 747: “Я думал, что невозможно будет найти что-либо на авиационном радаре, если большой наземный радар ничего не покажет, но я оценил расстояние до объекта визуально, и он был не очень далеко. Я установил для цифрового метеорологического радара расстояние 20 (морских) миль, угол радара до горизонта (т. Е. Угол отклонения отсутствует). Вот это было на экране. Большой зеленый и круглый объект появился на расстоянии от 7 или 8 миль (от 13 до 15 км) в том направлении, где был объект. Мы сообщили в центр Анкориджа, что наш радар поймал объект в пределах 7 или 8 миль в позиции 10 часов. Мы спросили их, могут ли они поймать его на наземном радаре, но, похоже, они вообще не могли его уловить”.

В 5:25:45, после двух минут поиска, военный радар в региональном центре оперативного управления Эльмендорф тоже кое-что уловил. Контроллер радара ROCC сообщил обратно в AARTCC, что он получил некоторый “импульсный первичный возврат”. Под этим он имел в виду случайное радиолокационное эхо, не сопровождаемое сигналом транспондера.

Когда 747 приблизился к Фэрбенксу:

Огни (города) были чрезвычайно яркими для глаз, привыкших к темноте (освещение кабины было выключено, чтобы исключить отражение внутреннего света в окнах.) Мы были чуть выше ярких городских огней и проверили бледно-белый свет позади нас.

“Увы! Был силуэт гигантского космического корабля. Надо быстро бежать! Центр Анкориджа. JAL1628 просит изменить курс на 45 градусов вправо. Казалось, прошло много времени, прежде чем мы получили разрешение.”

Сразу после того, как самолет повернул направо, диспетчер AARTCC вызвал диспетчерскую радиолокационную станцию ​​Фэрбенкса, чтобы выяснить, есть ли у радара ближнего действия цель рядом с JAL. Радар подхода не сообщил о других целях, кроме JAL1628.

Самолет вышел из поворота и полетел в сторону Талкитны на высоте 31 000 футов, а объект продолжал следовать.

Примерно в 5:40 пассажирский самолет United Airlines вылетел из Анкориджа и направился на север, в Фэрбенкс. Диспетчер AARTCC решил попросить пилота UA попытаться увидеть объект, который следил за полетом JAL. Пилот UA сказал, что будет смотреть, когда подойдет ближе. Диспетчер попросил, чтобы рейс JAL оставался на высоте 31 000 футов, а рейс UA – на высоте 29 000 футов. Затем он приказал самолету UA сделать еще несколько разворотов, чтобы самолеты могли пролететь в пределах пяти миль друг от друга.

Когда самолет United Airlines приблизился, НЛО, очевидно, отстал, позволив самолету JAL улететь далеко вперед. Пилот United попросил AARTCC, чтобы пилот JAL включил фары на самолете JAL, чтобы он мог определить местонахождение самолета. В 5:49:45 это сделал пилот JAL. В этот момент самолеты находились на расстоянии около 25 миль друг от друга.

Когда самолеты находились на расстоянии около 12 миль друг от друга, самолет UA сообщил, что видел самолет JAL и ничего больше. Но к этому времени НЛО, по-видимому, исчез, и JAL1628 его тоже не заметил.

Примерно в 5:51 AARTCC потребовал, чтобы военный самолет TOTEM в этом районе также полетел в сторону самолета JAL, чтобы посмотреть. В течение следующих нескольких минут TOTEM наблюдал за самолетом JAL, но не видел других транспортных средств. JAL1628 проследовал в Анкоридж и приземлился в 18:20.

FAA провело расследование инцидента и не представило свой окончательный отчет до 5 марта.

CSICOP (Комитет по научному расследованию утверждений о паранормальных явлениях) Фил Класс опубликовал 22 января преждевременное заявление, в котором утверждалось, что НЛО были планетами Юпитер. и Марс – невозможное решение, потому что НЛО был замечен в части неба, противоположной положению этих планет, и потому, что НЛО перемещались из положений друг над другом, чтобы стать бок о бок.

Позже CSICOP опубликовал второе объяснение, что НЛО был светом, отражающимся от облаков ледяных кристаллов – также маловероятно, потому что небо было чистым на заявленной высоте НЛО.

Федеральное управление гражданской авиации США приписало радиолокационные изображения, полученные наземным радаром, “раздельным отражением радара от JAL Boeing 747”.