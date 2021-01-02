Людовик XIII: правление «Справедливого» короля

02.01.2021, 21:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Людовик с детства обнаружил дурные наклонности, не свойственные ни его отцу Генриху IV, ни матери Марии Медичи. Он был чёрствым и жестокосердечным. Например, дофин очень любил играть в дворцовом саду в охоту. Он ловил бабочек и отрывал им крылья, а у пойманных птиц вырывал перья. Как-то раз Генрих IV застал сына за этим занятием и собственноручно высек.

Людовику было 8 лет, когда его отец пал от рук убийцы. Дела правления перешли к Марии Медичи и её фавориту Кончино Кончини, известному в истории под именем маршала д’Анкра. Мать почти не занималась юным королём и не дала ему никакого образования. Единственным человеком, близким Людовику, оставался в течение многих лет его дядька Альберт де Люинь. Он особенно угождал дофину своими глубокими познаниями в дрессировке собак и выучке соколов для охоты. Людовик до того привязался к нему, что не мог отпустить от себя даже на минуту.

Правление Людовика XIII



Портрет Людовика XIII в 1611 году. Источник: wikipedia.org

Совершеннолетним король был объявлен в 1614 году, но даже после этого власть оставалась в руках Марии Медичи и её фаворита. Король, не зная, как ему избавиться от ненавистного Д’Анкра, решился, по совету Люиня, на убийство маршала. Исполнение задуманного поручили гвардейскому капитану Витри. Утром 24 апреля 1617 г. Витри с тремя сообщниками встретил фаворита в одном из луврских коридоров и застрелил его в упор. Сохранилось предание, что, узнав об этом, Людовик радостно воскликнул: «Вот первый день моего настоящего владычества!» Матери он велел передать, что как добрый сын будет уважать её и впредь, но править государством отныне будет сам. Мария Медичи удалилась в Блуа. Власть от д’Анкра власть к де Люиню. Смерть последнего в 1621 году открыла путь к престолу кардиналу Ришельё, который поначалу был простым членом королевского совета, но потом очень быстро выдвинулся на должность первого министра.

В своей политике Ришельё преследовал две главные цели: он старался сокрушить могущество знати и угомонить гугенотов. И обе цели он выполнил. В 1628 г. у протестантов был отнят город Ла-Рошель, много десятилетий считавшийся их опорой, и разрушены другие укрепления. Таким образом, пришёл конец сепаратистским устремлениям гугенотов и их мечтам о создании собственной, независимой от короля республики.

Кардинал Ришельё. (pinterest.com)

Французская аристократия вслед за гугенотами нашла в кардинале безжалостного противника. И хотя Людовик вошёл в историю под прозвищем «Справедливый», Ришельё не брезговал ничем: доносы, шпионство, грубые подлоги, неслыханное прежде коварство — всё шло в ход. Кардинал легко переигрывал противников, разрушая заговоры, замышлявшиеся против него. Собственные же интриги Ришельё кончались для его врагов крайне плохо — казнью. Множество блестящих представителей французской аристократии кончили в те годы жизнь на эшафоте, и все мольбы перед королём об их помиловании остались без ответа.

Портрет Людовика XIII кисти Филиппа де Шампеня. Источник: wikipedia.org

Людовик умел сильно ненавидеть, но любил всегда осторожно. Он был жесток от природы и неблагодарен. Аристократия трепетала от ужаса и негодования, но должна была смириться.

Природа сделала короля набожным и меланхоличным. Подобно многим Бурбонам, он любил ручной труд: плёл тенета, чинил ружейные замки и даже выковывал целые ружья, мастерски чеканил медали и монеты, разводил в парнике ранний зелёный горошек и посылал продавать его на рынок, умел стряпать некоторые кушанья и отлично брил (однажды, забавляясь цирюльным мастерством над бородами дежурных офицеров, он придумал модные потом королевские бородки).

Кроме того, король обожал музыку. С трёх лет дофин играл на лютне, Людовик считал её «королевой инструментов». Ещё любил клавесин и виртуозно обращался с охотничьим рожком. Красиво пел партию первого баса в ансамбле, исполняя куртуазные песни и псалмы. В 1610 году Людовик дебютировал в придворном «Балете Дофина». Обычно он исполнял в придворных балетах благородные и гротескные роли, а в 1615 году в «Балете Мадам» выступил в роли Солнца. Людовик XIII также сочинял песни. Его музыка звучала в знаменитом «Мерлезонском балете», для которого он сочинил танцы, создал костюмы и сам исполнил несколько ролей.

Брак с Анной Австрийской



Большой парадный портрет короля Людовика XIII. Источник: wikipedia.org

Женщины в жизни Людовика XIII никогда не играли большой роли. Ещё в 1612 году, после заключения дружественного договора с Испанией, Мария Медичи и Филипп III условились скрепить союз браком между двумя королевскими фамилиями. Тогда Людовика обручили с инфантой Анной, хотя и он, и она были ещё детьми. Свадьба состоялась в ноябре 1615 г. Из-за молодости супругов исполнение ими супружеских обязанностей было отложено на два года. Анна Австрийская скоро поняла, что брак не будет счастливым. Угрюмый и молчаливый Людовик упорно предпочитал её обществу охоту и музыку. Он целые дни проводил или с ружьем, или с лютней в руках. Юная королева, ехавшая в Париж с надеждой на весёлую и радостную жизнь, вместо этого нашла скуку, однообразие и печальное одиночество.

После неудачной брачной ночи король только через четыре года решился опять сблизиться с женой. Несколько последовавших впоследствии беременностей закончились выкидышами. Людовик вновь стал пренебрегать королевой. Некоторое время казалось, что он не оставит наследника. Но потом случилось почти чудо — в 1638 г. Анна Австрийская, к великой радости подданных, произвела на свет дофина (будущего Людовика XIV). Это важное событие пришлось уже на конец царствования Людовика XIII. Через пять лет король начал страдать воспалением желудка и умер ещё сравнительно молодым человеком.