 

Россиян обязали не менее одного раза в день обрабатывать свои мобильные телефоны антисептиком

02.01.2021, 18:31, Разное
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Роспотребнадзор внёс изменения в постановление о профилактике Covid-19. С 1 января всем гражданам рекомендовано не менее одного раза в день обрабатывать всю поверхность своих мобильных телефонов дезинфицирующими средствами/

– Коронавирус передаётся не только воздушно-капельным путём, но и через прикосновения. Мы все несколько десятков раз в день касаемся своих мобильных телефонов, но мало кто моет руки до и после такого контакта. В итоге наши гаджеты превращаются в рассадник инфекции. Мы призываем всех граждан минимум раз в сутки обрабатывать свои телефоны антисептиком, а лучше делать это после каждого контакта. В ближайшее время в публичных местах появятся мобильные бригады, которые будут проверять устройства граждан на наличие бактерий. Для начала это будет добровольная процедура, а дальше посмотрим, – отметила глава ведомства Анна Попова.

С начала вступления постановления в силу никаких санкций за нарушение рекомендаций не предусмотрено. Однако в случае увеличения заболеваемости, нарушителей могут начать штрафовать на 5 000 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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