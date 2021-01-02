Тайны смертельного страха

02.01.2021, 18:25, Разное

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Во время Первой мировой было огромное количество контузий, когда физически солдату не было нанесено опасных ранений, но он внезапно терял слух, зрение или возможность говорить. И медики никак не могли найти причину для этого.

На протяжении веков люди знали, что очень сильный страх может оказывать физическое влияние не только на психику, но и на тело человека. От страха люди слепли, теряли голос, слух, могли остаться парализованными, а то и умереть. От страха умирали даже такие психически закаленные люди, как опытные солдаты.

О физическом воздействии страха на людей медицина знает уже довольно давно, но впервые с массовыми проявлениями подобного рода столкнулись военные медики на Первой Мировой войне. Сейчас эти симптомы называют конверсионным расстройством и чаще всего считают следствием сильного стресса.

Еще раньше в истории врачи сталкивались с последствиями сильного страха в виде паралича конечностей или даже сильных спазмов мочевого пузыря у людей, которые испытывали страх перед ведьмами. Случалось это в тот период средневековья, когда шла печально известная охота на ведьм.

Случай из Нового Завета

Пожалуй, самый необычный (и на удивление малоизвестный) случай конверсионного расстройства описан в Новом Завете. История описана в книге Деяний апостолов и рассказывает, как апостол Павел однажды вступил в противостояние с магом Вариисусом (Елима) на Кипре.

Апостол Павел наседает на Елиму и высказывает ему то, что выглядит как проклятие: "Ты враг всякой правды… вот Рука Господа на тебе и ты будешь слеп, не видя солнца в течении некоторого времени".

После этого Апостол Павел "пристально смотрит" на Елиму дважды и Елима временно становится слепым. "И тотчас же упали на него туман и тьма, и он ходил, ища того, кто будет водить его за руку".

Покорное ожидание смерти

Покорное ожидание смерти, к примеру при проклятии Вуду, многие так же считают влиянием сильного страха на психику человека. Узнав о том, что его проклял колдун Вуду, жертва почти всегда теряет всякую надежду на иной исход. От страха у нее даже может пойти пена изо рта, жертва слабеет, не может ходить, ложится, отказывается есть и пить, и в течении 1-3 дней помирает.

"Я видел одного закаленного старого солдата, умиравшего медленно, потому что он считал себя околдованным, и никакое питание или лекарства, которые ему давали, не оказывали ни малейшего эффекта ни для сдерживания причиненного ему вреда, ни для улучшения его состояния", – писал в своих мемуарах солдат А. Леонард, побывавший в районе Нижнего Нигера в Западной Африке.

Миссионер Джон Роско видел похожие вещи в Восточной Африке в 1920-х годах. Три туземца во время охоты на леопарда получили легкие ранения и при этом тот, кто пострадал меньше всего, решил, что леопард был вызван магией и что теперь он непременно умрет от его царапин.

В течении всего 24 часов после ранения этот человек скончался, а два его сородича, раненые более тяжело, не считали леопарда магическим проявлением и вскоре выздоровели.

В Австралии один абориген посчитал себя проклятым и уже лежал на смертном одре, когда работавший в этом районе миссионер решил опробовать на нем методику лечения "от обратного". Он нашел того, кто "проклял" жертву и убедил его сказать жертве, что все это было лишь шуткой, а не реальной магией. В итоге жертва поверила и вскоре выздоровела.

Попал в зубы хищнику – умирай

Какова точная физиология крайне сильного страха? Некоторые исследователи считают, что человек или животное, атакованные опасным хищником, инстинктивно "включают" эволюционный механизм под названием "тоническая неподвижность" или "игра опоссума", то есть притвориться мертвым.

Когда человека или животное схватывает нападающий, каудальная вентролатеральная область их мозга генерирует реакцию, которая выглядит как полный коллапс. Тело становится нечувствительно к боли, полностью расслабляется, падает на землю с распростертыми конечностями и запрокинутой шеей. Глаза закрыты, тело слегка подрагивает, мускулы расслаблены, в том числе контролирующие испражнение, конечности не двигаются.

Известный авантюрист и исследователь феномена страха Джефф Уайз считает, что данная эволюционная реакция предполагает, что большинство активных хищников не станут есть добычу, которая выглядит как мертвая, ведь они не падальщики. И он в самом деле уверен в том, что подобный механизм существует.

Уайз приводит в качестве одного из самых ярких примеров случай с миссионером Дэвидом Ливингстоном, который впал в подобное состояние после того, как на него напал лев и сильно прикусил зубами. Когда тело миссионера обмякло и стало выглядеть как труп, лев бросил "неаппетитного" человека и ушел по своим делам.

По словам того же Уайза, если подобное состояние продлиться слишком долго, то человек и в самом деле может умереть, так как частота сердечных сокращений и артериальное давление упадут слишком низко.

Блуждающий нерв

"Проклятие Вуду" требует как минимум одного дня на то, чтобы убить человека, но было множество случаев, когда от ужаса люди умирали буквально в считанные минуты или даже секунды. Причина, по некоторым догадкам, заключается во внезапной чрезмерной стимуляции так называемого блуждающего нерва, ведущего к сердцу.

Подавление блуждающего нерва может быть вызвано большим количеством факторов и страх один из них. Поражение нерва из-за сильного страха может выглядеть как сочетание психического и физического шока и может произойти даже от внезапного похлопывания по плечу сзади или резкого погружения в холодную воду.

Были случаи, когда люди умирали мгновенно во время игры в крикет, когда мяч попадал в зону блуждающего нерва. А еще известен случай из Бирмингема, когда в кустах было найдено мертвое тело маленькой девочки и причиной смерти было названо подавление блуждающего нерва из-за сильного испуга.

Еще известен случай, когда 12-летняя девочка умерла от поражения блуждающего нерва, когда увидела, что ее собака выбежала на дорогу и попала под машину (собака, к слову, не погибла). В другом случае на водителя-пакистанца напали бандиты-расисты, которые не нанесли ему никаких опасных повреждений, однако мужчина скончался из-за сильного испуга.

Умер стоя на ногах

Около 200 лет назад в Лондоне произошел странный случай смерти 9-летнего мальчика. В июле 1811 года мальчик не вернулся домой из школы и пропал без вести. Спустя несколько дней его нашли мертвым в часовне святого Георгия в Паддингтоне.

Тело мальчика стояло вертикально у стены склепа, рядом с гробами, и на плече он все еще держал свою сумку с учебниками. Предполагалось, что мальчик забрел в склеп от любопытства, но при виде гробов так сильно испугался, что его тело застыло в параличе, а потом он умер в течении нескольких минут.

Смерть во сне

Фильмы ужасов из серии "Кошмар на улице Вязов" считаются полной выдумкой, однако внезапные смерти во сне, без каких-либо признаков заболеваний, фиксировались на протяжении многих веков. В частности в научном труде 19 века о природе кошмаров за авторством Роберта Макинтоша и Джона Уоллера были описаны несколько случаев, когда люди умирали во сне с гримасой ужаса на лицах.

В 1970-х и 1980-х годах в США в общине эмигрантов из разоренной войной Камбоджи стали фиксироваться странные смерти во сне. И всегда это были внешне полностью здоровые мужчины возрастом около 30 лет. Их находили по утрам мертвыми в своих кроватях, иногда с гримасой страха на лице.

Исследователь Шелли Адлер, автор книги о сонном параличе, считал, что эти люди умирали из-за того, что к ним во снах приходили их предки, которые злились на них из-за нарушения некоторых религиозных ритуалов, которые было невозможно выполнить в США. Считается, что именно эти странные смерти вдохновили режиссера Уэса Крейвена на создание "Кошмара на улице Вязов".