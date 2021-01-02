 

«Атлант расправил клитор»: Джоан Роулинг рассказала о названии своей следующей книги о консервативном феминизме

02.01.2021, 16:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На сайте английского издательства Bloomsbury появился предзаказ нового романа от писательницы Джоан Кинг Роулинг, который должен выйти в середине 2021 года. Страница с товаром не имела ни обложки ни названия, из-за чего фанатам автора пришлось завалить её вопросами о новой работе.

Первые 2 дня Роулинг игнорировала шум в интернете по этому поводу, но сегодня на её Instagram-аккаунте появилось исчерпывающее описание книги и синопсис её истории:

«Дорогие фанаты.

Я уже больше 2 лет занималась работой над романом, в который вложила всю душу после начала травли меня за мои взгляды. Книга будет называться «Атлант расправил клитор», в честь всех особей женского пола склонных к ежемесячным кровотечениям.

История расскажет о женщине, застрявшей в обществе с «женщинами, если вы понимаете о чем я, и её пути к самоутверждению. Консервативной Нике, с её верным союзником Вертом Стрелочниковым, будет противостоять весь алфавитный мир.

Больше информации ждите весной этого года.

Ваша,
Дж. К. Роулинг», — написала писательница.

Тем временем неофеминистическая организация «Корейское государство» (запрещенное на территории РФ) выставила ультиматум издательству книги.

«Если эта работа уйдет в печать, издательство уйдет под землю во имя Чонгука!» — написали радикалы в Instagram.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Мнение: “Стихийность” событий в Белоруссии и Румынии

24.10 / Данила Козловский и Ольга Зуева официально расстались

24.07 / Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тысяч

05.11 / Загрязненный воздух увеличивает риск смерти от COVID-19

03.11 / Ученые назвали необходимое для сохранения здоровья количество шагов в день

26.06 / Триумф выбора

22.12 / «Ярко выраженная мания преследования»

29.10 / Мнение: Можете меня всего заминусовать, но я молчать не буду.

01.11 / Мнение: Очей очарованье…

24.07 / Мнение: Молодежь не довольна? Отлично, надо запретить им голосовать. Чтоб “не как на Украине”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска