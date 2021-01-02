«Атлант расправил клитор»: Джоан Роулинг рассказала о названии своей следующей книги о консервативном феминизме

02.01.2021, 16:31, Разное

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На сайте английского издательства Bloomsbury появился предзаказ нового романа от писательницы Джоан Кинг Роулинг, который должен выйти в середине 2021 года. Страница с товаром не имела ни обложки ни названия, из-за чего фанатам автора пришлось завалить её вопросами о новой работе.

Первые 2 дня Роулинг игнорировала шум в интернете по этому поводу, но сегодня на её Instagram-аккаунте появилось исчерпывающее описание книги и синопсис её истории:

«Дорогие фанаты.

Я уже больше 2 лет занималась работой над романом, в который вложила всю душу после начала травли меня за мои взгляды. Книга будет называться «Атлант расправил клитор», в честь всех особей женского пола склонных к ежемесячным кровотечениям.

История расскажет о женщине, застрявшей в обществе с «женщинами, если вы понимаете о чем я, и её пути к самоутверждению. Консервативной Нике, с её верным союзником Вертом Стрелочниковым, будет противостоять весь алфавитный мир.

Больше информации ждите весной этого года.

Ваша,

Дж. К. Роулинг», — написала писательница.

Тем временем неофеминистическая организация «Корейское государство» (запрещенное на территории РФ) выставила ультиматум издательству книги.

«Если эта работа уйдет в печать, издательство уйдет под землю во имя Чонгука!» — написали радикалы в Instagram.